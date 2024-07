Lunghe serie, eventi e film-tv: la stagione 2024/25 della fiction Rai, a prescindere dal formato, sarà accomunata dal racconto italiano. “Uno storytelling che dell’Italia esalta i valori profondi, la visione della vita, un modo di vivere le relazioni, i sentimenti e i tanti territori”, le parole di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. “Storie fuori dagli stereotipi, trame che traducono interpretandoli i conflitti dell’attualità, la forza dei sentimenti e l’autenticità dei luoghi. Il tutto plasmato dalla creatività e dall’originalità dei grandi talenti del nostro audiovisivo”.

Raiuno resta la casa della fiction Rai, dove troveremo i ritorni di Don Matteo 14 (inizialmente previsto per la primavera scorsa e poi slittato all’autunno), Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2, Teresa Battaglia (con un nuovo caso) e Il Paradiso delle Signore. Ma già da settembre non mancheranno le novità: la stagione aprirà con le indagini di Kostas, proseguirà con Sempre al tuo fianco (la chiacchierata fiction sulla Protezione Civile), il legal drama a tinte crime Libera e il thriller Brennero.

I grandi eventi saranno rappresentati dalla miniserie dedicata a Mike Bongiorno, dall’attesa quarta ed ultima stagione de L’Amica Geniale, la fiction su Giacomo Leopardi e Questi fantasmi, nuovo capitolo degli adattamenti delle opere di Eduardo De Filippo. E poi, i film-tv, con due nuove storie del ciclo Purché finisca bene (di cui una scritta dagli autori di Mare Fuori). Più magro il bottino di Raidue, che in autunno si “accontenta” della novità Stucky, mentre Raitre si affida al sempreverde Un posto al sole.

Tutto questo per l’autunno 2024. Il 2025 sarà all’insegna di altre novità: segnaliamo Belcanto, Carosello, Fuochi d’artificio e Il Conte di Montecristo, ma anche Mina Settembre 3. Senza dimenticare Mare Fuori 5, in onda come da tradizione su Raidue a metà febbraio, con anteprima su RaiPlay.

Rai Fiction 2024, Rai 1

Le serie tv

Il Paradiso delle Signore

Da lunedì 9 settembre.

Scritta da Federico Lunadei, Dante Palladino, Paolo Girelli, Giorgia Mariani.Con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Filippo Scarafia, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Gloria Radulescu, Clara Danese, Francesca Del Fa, Emanuel Caserio, Gioia Spaziani, Massimo Cagnina, Silvia Bruno, Nicoletta di Bisceglie.Regia di Francesco Pavolini, Marco Maccaferri, Andrea Canepari, Salvatore Romano.Una coproduzione Rai Fiction – Rai Com – Aurora TV Banijay, prodotta da Giannandrea Pecorelli.

Trama: I nuovi episodi vedono Roberto Landi e Marcello Barbieri impegnati con tutta la grande famiglia del Paradiso a offrire prodotti diversi e moderni alla clientela. Roberto e Rosa si dedicano alla realizzazione del “Paradiso Market”, che inizia ad affrontare anche argomenti d’attualità, mentre Marcello è sempre alla ricerca di altri investimenti. Per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda, la collezione femminile è stata affidata a Gian Lorenzo Botteri, il che segnerà l’inizio di un contrasto molto acceso con la nuova stilista della GMM, Giulia Furlan. La squadra delle Veneri, guidate da Irene, ha temporaneamente perso Clara, ma ha accolto tra le sue file Mirella, una ragazza madre. Per amore sospirano sia Agata che Delia, ma i loro desideri sembrano restare illusioni. A Villa Guarnieri la grande novità è rappresentata dall’arrivo di Odile, la figlia ritrovata di Adelaide, che ha accettato di vivere a Milano per superare il dolore dovuto alla morte dei genitori adottivi. Odile si ritroverà al centro di un mondo a lei estraneo, in cui cercherà un equilibrio che le permetta di conciliare la sua vita e le convenzioni che la circondano.

Kostas

Da giovedì 12 settembre, quattro serate.

Scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michela Straniero con la collaborazione di Valentina Alferj. Tratta dai romanzi Ultime della notte, Difesa a zona, Si è suicidato il Che di Petros Markaris. Con Stefano Fresi, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, e con Michele Rosiello, e con Luigi Di Fiore. Regia di Milena Cocozza. Prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Kostas Charitos potrebbe essere definito il corrispettivo greco del nostro amato Montalbano. Instancabile e ironico, il commissario Kostas legge solo dizionari, convinto che contengano la verità su un mondo sempre più inafferrabile, ama smodatamente il cibo ed è indolente per natura: due cose non proprio salutari. Lotta quotidianamente contro la tecnologia e odia la burocrazia. Capo della Sezione Omicidi, nelle sue indagini puntigliose non si perde mai d’animo né smarrisce il suo umorismo e la sua ruvida umanità. Nella vita privata è sposato con Adriana, con la quale ha un rapporto litigioso; un matrimonio di lunga data il loro, ma nonostante le apparenze molto affiatato. Per Caterina, l’unica figlia, studentessa di Giurisprudenza a Patrasso, prova un amore così totalizzante da farlo diventare il critico impietoso di ogni suo fidanzato. Tratta dai romanzi di Petros Markaris, la serie è ambientata nell’Atene dei primi anni 2000, una metropoli sospesa tra Oriente e Occidente, tra antico e contemporaneo, teatro di una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi.

Sempre al tuo fianco

Da domenica 15 settembre. Sei serate.

Scritta da Pietro Calderoni, Valter Lupo, Sofia Bruschetta, Angelo Carbone. Con Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Gaia Messerklinger, Tecla Insolia, Luigi Fedele, con Alessandro Tedeschi e con Thomas Trabacchi. Regia di Marco Pontecorvo, Gianluca Mazzella Una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, prodotta da Matteo Levi.

Trama: Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani, ha partecipato a ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile. Ha fronteggiato ‘Iddu’, il vulcano della sua terra di provenienza, e non si è mai sentita in competizione con nessuno, tranne che con quel gigante terribile che ha causato la morte di suo padre quando era bambina. Una svolta importante nella carriera arriva quando Sara viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l’altro candidato è Renato Lussu, stimato medico e ricercatore, ma soprattutto suo nuovo grande amore. Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo, padre di sua figlia Marina, una ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione, che non accetta in prima battuta la nuova relazione della madre con Renato, al quale si avvicinerà grazie alla comune sensibilità ambientalista. Del gruppo operativo di Sara fanno parte Egidio, un biologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente, lo stagista Federico, neolaureato in fisica quantistica, Victor, responsabile delle associazioni di volontariato, e Ginevra, la giovane e bella responsabile della comunicazione. Nel suo nuovo incarico Sara metterà a frutto competenze e umanità, puntando sulla sua squadra, che deve però ancora trovare coesione: anche loro, infatti, hanno dei segreti nascosti da affrontare e risolvere.

Don Matteo 14

Da giovedì 17 ottobre, dieci serate.

Scritta da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli. Con Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Gaia Messerklinger, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi. Regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello, Francesco Vicario Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide – società del gruppo Fremantle – in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: quattordicesima stagione con l’immancabile Maresciallo Cecchini, Natalina, Pippo e, ovviamente, Don Matteo – o Don Massimo – come ormai il pubblico ha imparato a chiamarlo. Dopo l’addio ad Anna e Marco, arrivano un nuovo Capitano e una nuova PM. Lui è Diego Martini, ex spia dei Servizi Segreti: uomo preciso che nasconde con la disciplina la sua fragilità emotiva; lei è Vittoria Guidi, elegante, ambiziosa, capace ed ex fidanzata del capitano. Diego, in realtà, si è fatto trasferire a Spoleto per riconquistare Vittoria, che lo ha lasciato dopo anni di fidanzamento, stanca del suo carattere patologicamente chiuso. Vittoria però sta per sposarsi con Egidio e, per riconquistarla, Diego dovrà imparare a condividere i propri sentimenti. Il primo a offrirsi di aiutarlo sarà Cecchini, che però fallirà miseramente. La vera guida di Diego sarà Giulia, la sorella – anzi, sorellastra – di Don Massimo, il quale, a causa di un passato difficile, ha chiuso i rapporti con lei. Quando però Giulia si trova nei guai con la giustizia, spronato da Natalina, Don Massimo la accoglie in canonica e impara a starle vicino, sia come prete che come fratello.

I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente

Da lunedì 28 ottobre, tre serate.

Scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti Tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti (Longanesi). Con Elena Sofia Ricci, Giuseppe Spata, Gianluca Gobbi, Fausto Maria Sciarappa. Regia di Enrico Rosati. Una coproduzione Rai Fiction – Publispei, prodotta da Verdiana Bixio.

Trama: Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il cadavere di una giovane poliziotta: si è sparata al cuore. Per il commissario Teresa Battaglia, tuttavia, qualcosa non quadra in questa morte: secondo lei, l’omicidio dell’agente Marta Trevisan è stato camuffato da suicidio. La giovane donna stava cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso la sua amante Hanna, nativa proprio della Val Resia. Dopo aver dimostrato che Marta è stata effettivamente uccisa, il caso inizia a intrecciarsi con un quadro perduto da tempo e con la scia di morte che sembra seguirlo. Marta era entrata in possesso della Ninfa dormiente, un ritratto dipinto con sangue umano, in cui la Ninfa ha il volto di una giovane donna il cui nome è andato perduto. Teresa inizia a domandarsi quale sia l’anello mancante: perché Marta aveva il ritratto di una donna assassinata nel 1945? Per quale segreto è stata uccisa?

Libera

Da martedì 19 novembre. Quattro serate.

Scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini. Con Lunetta Savino, Matteo Martari, Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo, Daisy Pieropan. Regia di Gianluca Mazzella. Prodotta da Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Libera è una giudice di origine siciliana che ha lottato duramente per affermarsi nel tribunale di Trieste e che da quindici anni è tormentata dalla morte misteriosa della figlia. Cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una magistrata, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da sola? Sullo sfondo di una Trieste bellissima e piena di misteri, l’integerrima giudice Libera Orlando si unisce a un criminale da strapazzo per compiere un’indagine segreta e rocambolesca, portando avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e soprattutto la sua adorata nipote Clara e il vicequestore, suo ex marito. Tutto ha inizio quando la donna riesce a mettersi sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevole della morte di sua figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima, e che invece diventerà inaspettatamente il suo primo alleato nella ricerca della verità. Quello che ben presto scoprono è che la tragedia di Bianca nasconde le sue radici fra le mura del tribunale di Trieste e che il colpevole dell’omicidio potrebbe essere proprio uno dei giudici, con cui Libera condivide tutti i giorni la responsabilità di rappresentare quella Legge in cui crede fermamente.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2

Da domenica 24 novembre, quatto serate.

Scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Pierpaolo Piciarelli, Luca Miniero. Tratta dai romanzi I valori che contano, Sono felice dove ho sbagliato e dal racconto. Patrocinio gratuito di Diego De Silva, editi da Einaudi. Con Massimiliano Gallo, Giulia Bevilacqua, Francesco Di Leva, e con Teresa Saponangelo, Luca Gallone, e con la partecipazione di Paola Minaccioni, e con Lina Sastri e con Giovanni Ludeno. Regia di Luca Miniero Una coproduzione Rai Fiction – Viola Film, prodotta da Alessandro Passadore.

Trama: Tornano le avventure dell’irresistibile avvocato Vincenzo Malinconico, ancora alle prese con le contraddizioni della legge italiana e del suo stesso cuore. Dopo una grossa batosta, il nostro sembra essersi arreso all’idea che non capirà mai nulla dell’amore e della vita e che forse è meglio smetterla di farsi tante illusioni. Ma è davvero così? Una nuova proposta di lavoro potrebbe riaccendere in Malinconico il desiderio di affermarsi e di aiutare chi ne ha più bisogno, con i suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo, occasionalmente supportato da amici poco raccomandabili ma di buon cuore. Non solo, c’è una nuova giornalista in città: Clelia Cusati, una donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio con lei, Malinconico si troverà a dover collaborare alla risoluzione di un caso particolarmente spinoso, che li unirà nonostante le loro differenze. Il vento del cambiamento soffierà forte. in casa Malinconico, senza tuttavia scalfire la complicata famiglia di Vincenzo: l’ex moglie Nives, che sembra determinata a volerselo riprendere, i figli Alagia e Alf che, per motivi diversi, rappresentano sempre una sfida, e la suocera Assunta, in via di guarigione dopo una lunga malattia. Malinconico si troverà ad affrontare nuovi casi, che lo coinvolgeranno anche in prima persona. Aiutato dal fido Tricarico e dalla fiera giornalista Clelia, cercherà di giostrarsi in mille acrobazie tra le complicazioni della vita e dell’animo umano, senza combinare troppi guai e capendo, in fondo, quali sono “i valori che contano”.

Brennero

Da lunedì 16 dicembre, quattro serate.

Scritta da Giulio Calvani, Carlo Mazzotta, Daniele Rielli, Andrea Valagussa. Con Elena Radonicich, Matteo Martari, Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Giovanni Carta, Paolo Briguglia, Anita Zagaria,

Katja Lechthaler, Lia Grieco Regia di Davide Marengo, Giuseppe Bonito Una coproduzione Rai Fiction – Cross Productions, prodotta da Rosario Rinaldo

e Maddalena Rinaldo.

Trama: Bolzano. Nel centro della città viene ritrovato un cadavere. Il caso viene affidato a Eva, una giovane e rampante pubblico ministero di cultura tedesca, figlia dell’ex procuratore capo Kofler ormai in pensione. Eva non vede l’ora di mettersi al lavoro, ossessionata dalla necessità di risolvere l’unico caso in cui suo padre ha fallito e che sembra essersi riaperto a distanza di anni: il “mostro di Bolzano”, uno spietato assassino seriale che si è macchiato di sei omicidi, vittime di lingua tedesca, colpevoli di aver trattato gli italiani come inferiori. Per risolvere l’indagine, Eva è costretta a lavorare fianco a fianco con Paolo, un ispettore di origini italiane. Anche per Paolo catturare l’assassino è ormai un’ossessione, oltre che una questione personale: inseguendo il killer, tre anni prima, l’ispettore ha perso la gamba e la sua compagna e collega, Giovanna. Eva e Paolo incarnano gli stereotipi della propria cultura e tradizione, in una Bolzano all’apparenza divisa: da un lato i cittadini di cultura tedesca, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli italiani, chiassosi e calorosi. Ma è davvero così? La frequentazione coatta porterà Eva e Paolo a scoprirsi diversi da quello che pensano, diventando una solidissima coppia investigativa, mentre danno la caccia al mostro. Facendo squadra, riusciranno non soltanto a risolvere il caso, ma anche a superare le reciproche ossessioni, guarendo dalle loro all’apparenza insanabili ferite interiori.

Le serie evento

Mike

Lunedì 21 e martedì 22 ottobre, due serate.

Scritta da Salvatore De Mola.Tratta dal libro La versione di Mike di Mike Bongiorno. Con Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Augusto Fornari, Sandra Ceccarelli e con Tomas Arana

nel ruolo di Philip Bongiorno, e con Clotilde Sabatino.Regia di Giuseppe Bonito. Una coproduzione Rai Fiction – Viola Film, prodotto da Alessandro Passadore.

Trama: Una miniserie evento che racconta la vita di Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita e a settanta dall’inizio delle trasmissioni televisive in Italia. Due serate per celebrare un’icona del piccolo schermo, ricordare la sua carriera unica e irripetibile e raccontare il volto più intimo, spesso rimasto all’ombra del conduttore di successo: spigliato e sorridente di fronte alle telecamere eppure riservato e silenzioso nella vita privata. Un uomo coraggioso e determinato che ha trascorso due anni della sua gioventù in prigione e nei lager nazisti. Diviso fra Stati Uniti e Italia, fra padre e madre, fra guerra e ricostruzione, il percorso esistenziale di Mike diventa specchio della storia del nostro Paese.

L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta

Dall’11 novembre, cinque serate.

Scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Tratta da “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante (Edizioni E/O). Con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Regia di Laura Bispuri. Una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

Trama: Elena e Lila, amiche geniali della saga letteraria e televisiva di successo internazionale, tornano per un ultimo avvincente capitolo sulla loro età adulta. Le due protagoniste hanno ormai alle spalle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in sé stesse e nell’altra nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.

Leopardi – Il poeta dell’infinito

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre, due serate

Scritta da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini. Con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, e con Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, e con Andrea Pennacchi, Roberta Lista. Con la partecipazione straordinaria di Alessandro Preziosi, con Alessio Boni. Regia di Sergio Rubini Una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com, prodotta da Beppe Caschetto.

Trama: Una miniserie evento firmata da Sergio Rubini, alla sua prima regia televisiva: il racconto della vita di Giacomo Leopardi e la mappa sterminata dei temi che ha attraversato con sguardo disincantato e forza utopica. Una grande produzione in costume girata nei luoghi vissuti dal genio di Recanati, che vuole restituire un ritratto inedito ma storicamente coerente di Leopardi, il formidabile talento che ha incendiato con le sue opere passioni amorose e ideali politici, il poeta libero e avverso al compromesso che ha sfidato le contraddizioni del suo tempo. Un percorso a ritroso dalla sua morte a Napoli nel 1837, con l’amico Antonio Ranieri che ripercorre la vita intera di Leopardi: dall’infanzia alla fuga dall’opprimente ambiente familiare, dalle prime amicizie fuori dal borgo antico fino all’amore non ricambiato per la bellissima Fanny Targioni Tozzetti, la più corteggiata delle nobildonne fiorentine.

Questi fantasmi!

Lunedì 23 dicembre

Scritto da Massimo Gaudioso, Filippo Gili.Tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo.Con Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice, Maurizio Casagrande, Tony Laudadio.Regia di Alessandro Gassmann.Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: nuovo titolo della collection De Filippo, ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale. Pasquale Lojacono si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria, in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi. Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro ad opera di spiriti, secondo lui, particolarmente generosi e solidali nei suoi confronti. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna non è un fantasma ma l’amante di Maria, che vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere, la sorella del guardaporta e la famiglia dell’amante e ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.

Film-tv

Purché finisca bene- Questione di stoffa

Domenica 10 novembre.

Scritto da Antea Sgarano, Alessandro Angelini, Caterina Salvadori

Con Pierpaolo Spollon, Kabir Bedi, Clotilde Sabatino, Beatrice Sandri. Regia di Alessandro Angelini. Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Matteo è un giovane disegnatore che, nell’attesa di pubblicare una graphic novel, lavora nell’attività di famiglia. Cresciuto con il padre Orlando e la nonna Mina, aiuta entrambi nella storica sartoria “Mampresol”. La cliente più importante è la stravagante Serena Ravagnin, che arriva periodicamente munita di bozzetti da trasformare in abiti, in attesa della sfilata che la proclamerà stilista a tutti gli effetti. L’equilibrio familiare viene compromesso quando nella stessa strada apre una nuova sartoria, la “Deepti’s Taylor”, di proprietà di una famiglia indiana: Ben, sua sorella Rani e lo zio Ramesh. Per la “Mampresol” comincia una diaspora dei loro più facoltosi clienti a favore degli indiani; il colpo di grazia arriva però dalla Ravagnin che, attratta dalle sgargianti stoffe esotiche, decide di affidare a loro i bozzetti per la sfilata. Al grido di à la guerre comme à la guerre, Orlando convince Matteo a infiltrarsi nelle linee nemiche per far fuori la concorrenza, ma presto il ragazzo scopre che con i competitor condividono gli stessi sogni e soprattutto che Rani gli fa battere il cuore! Orlando è tuttavia deciso ad andare fino in fondo e con l’inganno introduce un tappeto tarmato nella sartoria rivale, devastando i vestiti della Ravagnin. Riuscirà Matteo a trovare la chiave per risolvere i dissidi tra le due famiglie e realizzare i propri sogni?

Purché finisca bene – Tutto a posto

Domenica 3 novembre

Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu. Con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi. Regia di Giorgio Romano. Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Reggio Calabria, Francesco è un professore di mezza età rimasto cieco a seguito di una malattia. La moglie l’ha abbandonato e la figlia Maria è partita per studiare a Londra. Francesco è un burbero e una mattina colpisce col bastone Sasà, un ragazzo che vive per strada. Con la scusa di portargli la spesa, Sasà si introduce in casa sua e, attento a non farsi scoprire, si stabilisce lì. Il ragazzo si addormenta ascoltando i romanzi che ogni sera Angela, la portiera, legge al professore e, nel corso della loro convivenza, si affeziona inaspettatamente all’uomo, facendo del suo meglio per aiutarlo. All’improvviso, il professore gli rivolge parola: la sua presenza non è mai stata segreta. Nel frattempo, Sasà ha anche conosciuto Anna, una floral designer di cui si innamora. La ragazza ha un sogno: creare una nuova rosa nel vivaio in cui lavora e dove bazzica spesso Sasà. In occasione del compleanno di Francesco, alla notizia che verrà anche la figlia Maria, il ragazzo ha sistemato il terrazzo di casa, sostituendo le piante secche con quelle del vivaio. Tutto sembra filare liscio, finché la realtà delle cose non viene alla luce.

Rai Fiction 2024, Rai 2

Stucky

Da mercoledì 6 novembre, sei serate.

Scritta da Valerio Attanasio, Matteo Visconti, Marco Pettenello.Liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, editi da Marcos y Marcos. Con Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Diego Ribon, Laura Cravedi, Alessio Praticò. Regia di Valerio Attanasio.Una coproduzione Rai Fiction – Rosamont, prodotta da Marica Stocchi.

Trama: Liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, Stucky è la storia di un ispettore di

provincia. Origini persiane, temperamento flemmatico e sornione, l’ispettore è in forza alla Questura di Treviso e si muove a proprio agio nella provincia inquieta del nord-est, tra vecchi centri storici, periferie postmoderne e campagne sonnolente, affrontando casi in cui lo studio di un delitto non è solo disvelamento razionale dell’enigma, ma anche e soprattutto un pretesto per osservare e indagare la condizione umana. Suoi compagni di viaggio, il medico legale Marina, con cui Stucky ha un rapporto di intensa e un po’ maldestra intimità, l’oste Secondo, consigliere e mentore, e i due poliziotti a lui assegnati, Guerra e Landrulli, che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo.

Rai Fiction 2024, Rai 3

Un posto al sole

Da lunedì 26 agosto.

Scritta da Paolo Terracciano, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Sara Rescigno, Athos Zontini.Con Patrizio Rispo, Marina Giulia Cavalli, Marzio Honorato, Marina Tagliaferri, Riccardo Polizzy Carbonelli, Nina Soldano, Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Michelangelo Tommaso, Miriam Candurro, Germano Bellavia, Antonella Prisco, Daniela Ioia, Vladimir Randazzo, Gina Amarante.Regia di Stefano Amatucci, Alberto Bader, Cristiano Celeste, Giosuè De Falco, Bruno De Paola, Monica Massa, Bruno Nappi, Vincenzo Pirozzi.Una coproduzione Rai Fiction – Fremantle – Centro di Produzione TV Rai di Napoli.

Trama: Ambientata a Napoli nell’elegante quartiere di Posillipo, la serie racconta emozioni, passioni, intrighi e divertimenti di familiari e amici nel più celebre condominio sul Golfo di Napoli, Palazzo Palladini. Nella varietà di caratteri e aspirazioni che esprimono, i protagonisti rendono il racconto sempre ricco e avvincente, fortemente legato a temi sociali importanti e di stringente attualità, come la parità di genere e le molestie sessuali sul luogo di lavoro, l’accesso all’istruzione per gli adulti, l’emarginazione, il rispetto dell’ambiente e, in generale, le criticità legate alla sostenibilità sociale e ambientale. Nel racconto attento e originale della nostra società, Un posto al sole esprime un mondo valoriale in cui la famiglia assume un ruolo centrale e la condivisione delle difficoltà una rassicurante consuetudine con parenti e amici che formano una solida comunità di affetti. Il consolidato impianto narrativo si articola in un singolare intreccio di generi – romance, comedy e drama – che garantisce da anni un felice esempio di gradimento e fedeltà da parte del pubblico televisivo.

Rai Fiction 2024-2025, RaiPlay

Never Too Late

Dieci episodi.ùScritta da Federica Pontremoli, Camilla Paternò, Simona Coppini, in collaborazione con Salvatore De Chirico. Con Arianna Becheroni, Roberto Nocchi, Matteo Taranto, Dana Giuliano, Mikaela Neaze Silva, Jacqueline Di Giacomo, Manuel Rossi, Elisa Pierdominici, Caterina Bertone, Daniele Natali, e con Elena Cucci e Roberta Mattei

Regia di Lorenzo Vignolo, Salvatore De Chirico. Una coproduzione Rai Fiction – Propaganda Italia, prodotta da Marina Marzotto e Mattia Oddone.

Trama: È l’anno 2046, i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera sono aumentati vertiginosamente e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. Le Milizie Verdi sono al potere e da anni negano alle persone ogni contatto con la natura al fine di poterla curare. A Nur in Sardegna si estende una delle poche foreste ancora sopravvissute, perimetrata da un muro invalicabile e sorvegliata da droni. Cinque ragazzi adolescenti, cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare, decidono di entrare nella foresta, rischiando la propria vita, per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendersi il proprio futuro. Perché per cambiare il mondo… it’s never too late.

Nudes 2

Nove episodi.

Scritta da Emanuela Canonico, Valerio d’Annunzio, Giulio Fabbroni, Vanessa Picciarelli.Tratta dalla serie tv norvegese Nudes prodotta da NRK, creata e scritta da Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer e Nina M. Barbosa Blad.Con Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti, Michele Rosiello, Emma Valenti e Leo Gassmann. Regia di Laura Luchetti, Marco Danieli.Prodotta da Riccardo Russo per Bim Produzione (società del gruppo Wild Bunch) in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Un padre vedovo, una mamma LGBTQ+ e una promessa della scherma vedono le loro vite sconvolte dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. La seconda stagione di Nudes affronta il tema del revenge porn dalla prospettiva degli adulti, spesso inconsapevoli di come sesso e intimità nascondano oggi bombe a orologeria virtuali destinate a stravolgere la vita reale. Le vittime e i carnefici di queste storie sono costretti a confrontarsi con le conseguenze del revenge porn e della sextortion che, oltre a problemi sul piano lavorativo e sociale, avranno il massimo contraccolpo nella famiglia, acuendo i già difficili rapporti tra genitori e figli adolescenti. Uomini, donne, padri, madri e figli scopriranno le proprie fragilità e metteranno a nudo la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo.

Rai Fiction 2025, Rai 1

Belcanto

Quattro serate.

Scritta da Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca, Mariano Di Nardo.Con Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Andrea Bosca, Vincenzo Ferrera, Serena De Ferrari.Regia di Carmine Elia. Una coproduzione Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in collaborazione con Ufunds, in partecipazione con Newen Connect, prodotta da Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Serena Sostegni.

Trama: la storia di Maria e delle figlie Antonia e Carolina che, tra il 1847 e il 1848, abbandonano una vita povera per scalare il mondo dello star system dell’Ottocento: l’opera. Aggraziata e dotata di una straordinaria voce Antonia, selvatica e ribelle Carolina, le due sorelle sono all’oscuro di un grande segreto della madre. Fuggono da Napoli per liberarsi dall’oppressione del violento marito di Maria, Iginio, inseguendo il sogno di Milano e del Teatro alla Scala. Essere ammessi nel tempio della lirica non è per tutti e, mentre Maria dedica tutta se stessa a far scoprire al mondo la primogenita Antonia, è la voce di Carolina ad attirare l’attenzione del famoso maestro di canto Crescenzi. Sullo sfondo di un’Italia risorgimentale che combatte per l’unità nazionale, la vicenda delle tre donne muove dal San Carlo di Napoli per approdare al Teatro alla Scala. Inseguendo i propri sogni e le proprie passioni, le protagoniste tradiranno, soffriranno, subiranno colpi bassi, affronteranno nemici spietati. Ameranno per scoprire che l’amore fa male, cadranno e si rimetteranno in piedi.

Carosello

Film-tv.

Scritto da Simona Coppini, Armando Festa. Con Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Dora Romano,

Federico Tocci, Guido Quaglione, Alberto Astorri, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco. Regia di Jacopo Bonvicini. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: Il 3 gennaio del 1954 la televisione entra nelle case degli italiani, cambiandone radicalmente il modo di parlare, scrivere, guardare, desiderare e anche sognare. Laura è una ragazza affascinata dal potere della tv e per questo tenta e vince il concorso per segretarie in Rai, seppure contro la volontà del padre. Carosello è il suo primo e unico amore: Laura ama tutto ciò che rappresenta il programma, i prodotti che promuove e i modelli di felicità che propone. Determinata e affidabile, sogna una vita come quelle che si vedono sullo schermo, tra colori accesi e patinati. Per Mario, invece, il televisore è un apparecchio come un altro, un elettrodomestico. Creativo e sciupafemmine, lavora come regista per Carosello fin dal primo giorno di riprese, ma il suo sogno è il cinema. All’inizio tra i due sono scintille – lei è sognatrice e determinata, lui ironico e guascone – ma col passare degli anni le cose cambiano e l’ostilità si tramuta in stima, la stima in affetto, l’affetto in attrazione e l’attrazione, dopo vent’anni e tanti sbagli da parte di entrambi, può forse diventare amore.

Fuochi d’artificio

Tre serate.

Scritta da Marianna Cappi, Susanna Nicchiarelli. Tratta dal romanzo Fuochi d’artificio di Andrea Bouchard.Con Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame. Regia di Susanna Nicchiarelli. Prodotta da Domanico Procacci per Fandango e Costanza Coldagelli per Matrioska in collaborazione con Rai Fiction.

Trama: una grande avventura partigiana e una storia d’amore e di amicizia, raccontata dal punto di vista della dodicenne Marta. Alpi piemontesi, 1944. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando scoprono per caso che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni da parte dei soldati tedeschi, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle misterioso che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

Il Conte di Montecristo

Quattro serate.

Scritta da Sandro Petraglia, Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, Greg Latter.Tratta dal romanzo omonimo di Alexandre Dumas.Con Sam Claflin, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett e con Jeremy Irons nel ruolo dell’abate Faria. Regia di Bille August Prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti per Palomar in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights e Entourage.

Trama: Tratta dal celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas, un’imponente coproduzione internazionale riporta in tv la storia di coraggio e vendetta del conte di Montecristo. Fresco di nomina a capitano e in procinto di sposarsi con la donna della sua vita, il futuro di Edmond Dantès viene travolto dall’avidità e dalle mire di tre uomini egoisti. Accusato di essere un bonapartista, viene arrestato e imprigionato nel Castello d’If, la più temibile delle carceri. Dopo lunghi e terribili anni di isolamento, Edmond incontra l’abate Faria, prigioniero sull’isola, che condivide con lui il suo vasto sapere e gli rivela l’esatta ubicazione di un tesoro nascosto. Quando Edmond finalmente riesce a fuggire, trova il tesoro e si trasforma nel misterioso conte di Montecristo. Ancora addolorato per la perdita dell’amore della sua vita, Montecristo inizia la sua missione: vendicarsi dei tre uomini che vent’anni prima lo hanno tradito.

Mina Settembre 3

Sei serate.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla. Da un’idea di Maurizio de Giovanni. Con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Marisa Laurito. Regia di Tiziana Aristarco. Una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Trama: torna Mina Settembre, la tenace assistente sociale di Napoli sempre pronta ad attraversare la città per risolvere i problemi delle persone. È passato un anno dall’ultima volta che il pubblico ha visto Mina, zia Rosa e Viola cucinare insieme e tante cose sono cambiate: Olga ha perso la sua battaglia contro la malattia, Mina ha ottenuto l’affido di Viola e nel frattempo ha intrapreso con Domenico un rapporto stabile, seppur a distanza. Tutto sembra andare per il meglio, soprattutto quando Domenico decide di tornare a Napoli prima del previsto, finché Viola non trova accidentalmente il fascicolo relativo alle sue origini e decide di cercare Simona, sua madre naturale, per tentare di costruire un rapporto con lei. Tutto ciò, però, all’oscuro di Mina, chiedendo la complicità di Domenico e mettendo a repentaglio l’equilibrio della loro nuova famiglia. Nel frattempo, al consultorio c’è tanto lavoro da fare, ma Mina forse potrà contare su una giovane assistente, Fiore. Nelle nuove puntate, Mina dovrà affrontare il difficile percorso per costruire una famiglia, mentre si fa carico, da vera mentore, del futuro della sua assistente.

Rai Fiction 2025, Rai 2

Mare Fuori 5

Sei serate.

Scritta da Maurizio Careddu, Luca Monesi, Angelo Petrella, Sara Cavosi, Elena Tramonti. Con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Artem, Vincenzo Ferrera, Domenico Cuomo, Yeva Sai, Giovanna Sannino, Antonia Truppo, Pia Lanciotti, Giacomo Giorgio, Clotilde Esposito, Alessandro Orrei, Giuseppe Pirozzi, Salahudin Tidjiani Imrana, Francesco Panarella, Antonio D’Aquino, Luca Varone, Antonio De Matteo, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, George Li Tourniaire, Agostino Chiummariello, Ludovica Coscione, Tea Falco.Regia di Ludovico Di Martino Una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa.

Trama: Torna la serie che si è imposta all’attenzione nazionale e internazionale per il numero di visualizzazioni ottenute sulle piattaforme, i premi vinti e l’ecosistema di marketing che è riuscita a sviluppare. Amore, amicizia, speranza, tradimento e conflitti restano al centro della quinta stagione, ricca di colpi di scena e nuovi ingressi. Nelle acque agitate dell’IPM arrivano nuovi ragazzi, nuovi nemici e, forse, nuovi alleati: Samuele e Federico, due diavoli dell’inferno trasferiti da una struttura del nord; Tommaso, un borghese del Vomero che disprezza i criminali che gli hanno distrutto la vita; Simone, un misterioso ragazzo che ha un piano ben preciso; Marta e Sonia con il loro torbido passato e il loro rapporto complesso. Tra gli adulti, qualcuno rischia di mandare in frantumi il rapporto tra Beppe e la direttrice e Lino ha bisogno di soldi. Soprattutto Rosa dovrà fare i conti con la sua famiglia, con quello che non c’è più e con quello che ancora resta. In più occasioni, il desiderio di uscire dalle spirali di violenza che hanno segnato la loro vita toccherà il cuore e la coscienza dei giovani dell’IPM.