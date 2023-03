Fiori sopra l’Inferno 2 si farà? La risposta è no, ma la risposta è anche sì. Sebbene il finale della serie tv, andato in onda su Raiuno lunedì 27 febbraio 2023, chiude le indagini sul “Fantasma” (o uomo dal tabarro), ovvero colui che ha seminato il panico nell’immaginario paese di Travenì uccidendo una serie di persone colpevoli di aver preso di mira i quattro bambini intorno a cui ruota il racconto, potremo rivedere presto Teresa Battaglia, interpreta per il piccolo schermo da Elena Sofia Ricci.

Il best-seller di Ilaria Tuti da cui è tratta la serie tv è infatti solo il primo di una serie di romanzi che hanno come protagonista la profiler, personaggio nato in realtà prima ancora di Fiori sopra l’Inferno, nel racconto “La ragazza dagli occhi di carta”, del 2015 (il romanzo è del 2018).

Tuti, a seguito del successo riscontrato dal suo primo libro (è stato pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri, ha vinto il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, e nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese) ha infatti scritto altri tre romanzi che seguono il lavoro di Teresa Battaglia.

Il materiale per Publispei, che ha prodotto insieme a Rai Fiction la serie, quindi c’è. Basta attendere l’ok della Rai, che non dovrebbe essere così incerto, considerati gli ottimi risultati in termini di ascolto ottenuti dalle tre prime serate della serie, con una media di 4,7 milioni di telespettatori (25% di share).

Fiction Fiori sopra l'Inferno, per Raiuno un crime che rinuncia all'occasione di essere sfacciatamente dark: la recensione A questo si aggiunga la disponibilità data da Elena Sofia Ricci già in sede di conferenza stampa, quando disse apertamente che le piacerebbe tornare ad interpretare Teresa Battaglia:

“Teresa mi ha lasciato la voglia di continuare a fare questo personaggio. Spero quindi che si possa andare avanti”.

Non è un caso, insomma, che Fiori sopra l’Inferno abbia come sottotitolo “I casi di Teresa Battaglia”: l’intenzione sembra essere proprio quella di creare una “collana” di serie che la vedano protagonista, un po’ come fatto con Il Commissario Montalbano (con la differenza che quest’ultimo era al centro di film-tv e non di serie vere e proprie).

Quali potrebbero essere i prossimi casi di Teresa Battaglia? Presto detto: dopo Fiori sopra l’Inferno è uscito “Ninfa Dormiente”, in cui la protagonista indaga su un “cold case”; in “Luce della notte”, invece, Battaglia affronta la sfida di indagare su un sogno fatto da una bambina che è convinta abbia a che fare con qualcosa di realmente accaduto, mentre in “Figlia della cenere” la saga di Teresa Battaglia si chiude con un ultimo ostacolo, sempre più legato alla sua malattia.

Quattro libri, quattro potenziai miniserie: Elena Sofia Ricci, che da poco dismesso i panni di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7, sembra avere trovato un nuovo personaggio con cui confermare quel patto con il pubblico che l’ha fatta diventare una delle poche attrici garanzia di ottimi risultati.