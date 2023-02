Dismessi (definitivamente o temporaneamente non è ancora dato saperlo) i panni di Suor Angela, per Elena Sofia Ricci è giunto il momento di portare in tv un nuovo personaggio, molto differente da quelli che ha fino ad oggi interpretato, ovvero la protagonista di Fiori sopra l’Inferno, la nuova fiction di Raiuno tratta dal best-seller di Ilaria Tuti. Drama, thriller e giallo: gli ingredienti vi incuriosiscono? Allora proseguite nella lettura!

Fiori sopra l’Inferno, quando va in onda?

La data di partenza della fiction è stata fissata a lunedì 13 febbraio 2023, alle 21:25, su Raiuno, occupando così una prestigiosa prima serata, da sempre riservata alle serie di punta del primo canale Rai.

Fiori sopra l’Inferno, trama completa

Un piccolo paese arroccato nel cuore delle Alpi italiane fatto di neve, montagna e silenzio. Una serie di delitti all’apparenza inspiegabili, portati a termine con lucida violenza scuote le coscienze di quel borgo. Presto, l’ombra del maniaco si stende tra i vicoli del paese.

Teresa Battaglia (Ricci), profiler in forze alla Polizia di Udine, è l’unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell’assassino. Mentre la spirale di violenza continua, il legame tra Teresa, Marini (Giuseppe Spata) e Parisi (Gianluca Gobbi), la sua squadra, si cementa sempre di più.

Una relazione difficile, fatta di incomprensioni e durezza come avviene spesso in una famiglia, quando si ha a che fare con persone dai caratteri forti. Perché, per Teresa, di una famiglia si tratta. Una famiglia alla quale nasconde il segreto della malattia che ha appena scoperto e che rischia di distruggerla, l’Alzheimer.

Le foto di Fiori sopra l'Inferno, la serie tv con Elena Sofia Ricci su Raiuno Guarda le altre 12 fotografie → Un peso che va a sommarsi al mistero che Teresa è chiamata ad affrontare, quello di un killer atipico che sfugge al suo intuito di profiler. Un mistero che affonda le radici in un esperimento che, ammantato dal velo pretestuoso della ricerca scientifica, celava tutta la sua disumana sconsideratezza. Eco di una violenza non sopita.

Materializzata nell’indifferenza e nell’insensibilità di cui, oggi, sono vittime Mathias (Lorenzo McGovern Zaini), Oliver (Ruben Santiago Vecchi), Diego (Vittorio Garofalo) e Lucia (Tosca Forestieri). Trascurati dai propri genitori, o vittime della violenza di adulti, distanti, cinici, freddi e violenti. I delitti che sconvolgono Travenì, a poco a poco, sembrano stringere un cerchio attorno a loro. Si potrebbe addirittura pensare che il killer li stia proteggendo. Assurdo.

Ma non per Teresa Battaglia, che ha conosciuto e provato sulla sua stessa pelle tutto il peso e le contraddizioni dell’animo umano. Ha imparato a scavare a fondo, nelle persone. Fino a raggiungere la verità. È questo il suo dono con cui, spesso, è difficile fare i conti. Un dono che la spingerà a creare un legame particolare con quei bambini che con le armi del coraggio e della vitalità dei loro dieci anni, cercano ugualmente di dare un volto e un senso a ciò che sta accadendo. Un gioco pericoloso che insegnerà loro il valore dell’amicizia, quella vera che sa consolare e salvare donandoti la forza di affrontare tutti i tuoi mostri, veri o immaginati che siano.

Un legame unico al quale parteciperà anche Teresa capace, come nessun altro, di spezzare il muro di reticenza e silenzio dietro cui si sono nascosti. Dimostrarsi davvero interessata a loro. Proteggerli. Capire che dietro al Fantasma si nasconde proprio il killer. Anche stavolta Teresa finirà per identificarsi con lui, per tentare di comprenderne le ragioni e fermarlo. Fino a giungere faccia a faccia con il Fantasma che, come spesso accade -Teresa lo ha imparato a proprie spese- possiede ferite, ragioni e giustificazioni molto più umane e profonde delle sue stesse vittime.

Fiori sopra l’Inferno, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volte, per tre appuntamenti in prima serata ed altrettante settimane. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 27 febbraio.

Fiori sopra l’Inferno, cast

Come detto, alla guida del cast c’è, attrice molto nota al pubblico delle fiction italiane. Al suo fianco, la “squadra” composta dae da, ma anche numerosi altri attori ed attrici, tra cui i quattro giovanissimi interpreti dei bambini con cui la protagonista intreccia un profondo legame.

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia: una donna dall’acume sorprendente, attenta osservatrice, capo branco spietato ma anche mamma chioccia. Disinteressata all’amore, perché per amore molti anni prima è morta dentro, ma non per questo cinica e rabbiosa. Perché, nonostante le apparenze, Teresa non ha perso la dolcezza, la sensibilità e la capacità di indagare con empatia il lato oscuro che non solo il killer ma ognuno di noi – lei per prima – si porta dentro.

Giuseppe Spata è Giuseppe Marini: giovane Ispettore di origini siciliane è stato assegnato come primo incarico a Udine. Espansivo e solare, nasconde la propria fragilità dietro la maschera del guascone e del latin lover. Teresa è la prima a scorgerla e a scorgere, al contempo, il suo coraggio e il suo talento. Per portarlo alla luce e placarne l’istrionismo, attua il metodo della provocazione e della vessazione.

Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi: Ispettore Capo. È l’ombra di Teresa da più di vent’anni, ovunque abbia prestato servizio, l’ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l’hanno portata a essere la donna che è.

Massimo Rigo è Hans Knauss: prima di essere eletto sindaco, ha diretto per diversi anni il posto di polizia di Travenì. Carattere duro e ombroso come le rocce della montagna che l’ha visto nascere e crescere, tenterà, almeno all’inizio di proteggere gli equilibri – e in alcuni casi anche i segreti – che soggiacciono e sorreggono Travenì.

Urs Remond è il Dottor Ian: è il medico condotto del paese. In pensione seppure non da molto, è amato e apprezzato da tutti per il suo carattere schietto e aperto. È il primo a comprendere la vera natura dei problemi di cui, da qualche tempo, soffre Teresa.

Lorenzo McGovern Zaini, Vittorio Garofalo, Ruben Santiago Vecchi e Tosca Forestieri sono Mathias, Diego, Oliver e Lucia: sono i bambini che lo spietato killer ha deciso di proteggere, a modo suo, nel modo più cruento e terribile che chiunque potesse immaginare. Mathias, il leader del gruppo, ha un padre violento che vessa lui e sua madre, incapace di proteggerlo. Diego, il figlio di Valent, la prima vittima del killer, aveva un padre che lo considerava poco più di una comparsa nella sua vita. Oliver, invece, un padre vero, capace di proteggerlo e amarlo, ce l’ha. Testimone di giustizia, si è trasferito a Travenì quando suo figlio era molto piccolo. Oliver è cresciuto in fretta, ha imparato che suo padre ha una vita già abbastanza difficile per mettercisi anche lui a creargli problemi. Perciò, ha deciso di non confessargli di essere vittima delle attenzioni, tutt’altro che piacevoli, del bidello della sua scuola. Lucia, invece, è abbandonata a se stessa, figlia di due ex tossicodipendenti che vivono alla giornata e non sanno cosa sia la parola amore. Ha un legame particolare con Mathias, l’unico che le crede quando dice di vedere un Fantasma -il killer- al limitare del bosco che circonda la sua casa.

Mario Ermito è Andreas

Luigi Petrucci è Giulio Nistri

Christian Burruano è Gaetano Brughi

Leda Kreider è Melania Kravina

Maria Sole Mansutti è Vittoria

Riccardo Cicogna è Lucas Ebran

Enea Barozzi è David Knauss

Lorenzo Aquaviva è il Questore Ambrosini

Lorenza Cacciatore è Marta Valenti

Arianna Mattioli è la maestra

Emma Benini è Sara

Ettore Belmondo è Antonio Parri

Luca Filippi è Christian Lusar

Maria Cristina Moglia è Carmen Mura

Laura Mazzi è Suor Anna

Paola Sambo è la madre di Lucas

Fiori sopra l’Inferno, regista

Dietro la macchina da presa troviamo Carlo Carlei, che ha diretto fiction come Il giudice meschino, I Bastardi di Pizzofalcone e La fuggitiva. Secondo il regista il “connubio inedito di forze in campo rappresenta una delle caratteristiche più originali di questa serie e mi ha spinto a visualizzarla attraverso un’estetica spettacolare che omaggia grandi film d’avventura americani degli anni ‘80 che hanno avuto bambini come protagonisti, come Stand By Me, I Goonies, E.T., Gremlins. A fronte di un cambiamento epocale nell’ambito delle modalità di fruizione di film e serie televisive, Fiori sopra l’inferno ambisce ad essere una serie Rai non vincolata agli stilemi classici nazional-popolari e si rivolge anche ad un pubblico internazionale, sia in termini di suspense che di linguaggio visivo e ritmo narrativo”.

Fiori sopra l’Inferno, sceneggiatori e produttori

Il soggetto della serie tv è di Donatella Diamanti (anche head writer), autrice di Nero a metà e Vostro Onore; Valerio D’Annunzio (L’Allieva, Nudes) e Mario Cristiani (Vostro Onore). I tre hanno anche scritto le sceneggiature, insieme a Carlo Carlei. A produrre Rai Fiction e Verdiana Bixio di Publispei. La serie ha ricevuto il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Fiori sopra l’Inferno, dov’è stato girato?

Il set della serie tv è stato allestito in Friuli Venezia Giulia, regione in cui è ambientata la storia. La fiction è stata girata a Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, Val Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine, ma alcune scene sono state girate anche in studio a Roma. Le riprese sono iniziate a fine marzo 2022 e si sono concluse a giugno dello stesso anno.

Fiori sopra l’Inferno, il libro

Come detto in apertura, la serie è la trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time.

Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Appassionata di pittura, nel tempo libero ha fatto l’illustratrice per una piccola casa editrice. Tra i suoi libri, “Fiore di roccia” (2020), che narra le vicende delle Portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale, e “Come vento cucito alla terra” (2022) sulle prime due chirurghe della storia, donne coraggiose e indipendenti che salvarono la vita a centinaia di soldati durante la Prima guerra mondiale.

I libri con Teresa Battaglia

“Fiori sopra l’Inferno” è solo il primo di una serie di libri che vedono come protagonista Teresa Battaglia. In realtà, prima di questo ci fu l’e-book “La ragazza dagli occhi di carta” (2015). Dopo il successo di “Fiori sopra l’inferno”, sono usciti “Ninfa dormiente” (2019), “Luce della notte” (2021) e “Figlia della cenere” (2021).

Fiori sopra l’Inferno 2 si farà?

No, l’ultima puntata della serie rispecchia il finale del libro, quindi ha una sua conclusione. Va però detto che Tuti ha scritto altri tre libri con protagonista Teresa Battaglia, quindi potrebbero essere prodotte altre miniserie con protagonista questa profiler. Non è un caso su il sottotitolo della serie è “I casi di Teresa Battaglia”.

Fiori sopra l’Inferno su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Fiori sopra l’Inferno in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.