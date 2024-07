Tredici vip scenderanno in pista per contendersi il titolo di Campione o Campionessa

Da chi è composto il cast di Ballando con le stelle 2024? Dopo aver confermato la data di partenza della nuova stagione del varietà di Raiuno, che tornerà in onda con la diciannovesima edizione dal 28 settembre, è ora il momento di scoprire chi saranno i e le vip che scenderanno in pista per contendersi il titolo di Campione o Campionessa (ricordiamo che l’edizione 2023 fu vinta da Wanda Nara con Pasquale La Rocca).

Tredici i personaggi famosi in gara, lungo le dodici puntate previste, in onda il sabato sera dalle 20:35 (la finale è stata fissata per il 21 dicembre). A commentare le loro esibizioni, come sempre, la giuria composta dalla Presidentessa Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, affiancati dai commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Alla guida, ovviamente, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli e dalla sua Big Band.

Il cast di Ballando con le stelle 2024

Federica Nargi

Il primo nome uscito è stato, il 25 luglio, quello di Federica Nargi. Modella, ex velina (grazie alla vittoria di Veline nel 2008), ha partecipato anche a Pechino Express, Si può fare e Tale e Quale Show. È fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri, da cui ha avuto due figlie.

Francesco Paolantoni

Sempre il 25 luglio è stato comunicato il secondo concorrente, Francesco Paolantoni. Attore comico, in questi anni Paolantoni sta scoprendo una nuova popolarità grazie alla partecipazione a numerosi programmi televisivi come Che Tempo Che Fa, Stasera Tutto è Possibile e soprattutto Tale e Quale Show, di cui è stato concorrente nel 2020, 2022 e 2023, anche in coppia con Gabriele Cirilli. Ha recentemente preso parte anche alla serie tv Il Santone 2 ed a L’Acchiappatalenti con Milly Carlucci.