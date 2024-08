Corre veloce come un cavallo di razza verso la vittoria di un concorso ippico la macchina organizzativa della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il cast dei 13 concorrenti che animeranno i sabati sera di Rai1 dal prossimo 28 di settembre va formandosi. Undici sono stati già presentati nel profilo Instagram ufficiale dello show di Rai1. Il dodicesimo verrà annunciato domani mattina, giorno di Ferragosto, da Milly Carlucci, che oggi ha fatto l’annuncio dell’annuncio:

Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024

Qui su TvBlog abbiamo fatto l’identikit di questi ultimi due tasselli del puzzle. Fra questi c’era anche il nome di uno sportivo salito agli altari delle cronache proprio durante gli ultimi giochi olimpici di Parigi 2024. Secondo quanto appendiamo il dodicesimo concorrente di Ballando con le stelle 2024 dovrebbe essere Tommaso Marini. Lo schermidore che ha appena vinto insieme ai colleghi Filippo Macchi, Guillame Bianchi e Alessio Forconi la medaglia d’argento nel fioretto a squadre maschile nell’Olimpiade parigina appena terminata.

Chi è Tommaso Marini

Il cast di Ballando con le stelle si tingerebbe dunque dei colori dell’ Olimpiade parigina che Tommaso Marini porterebbe presso gli studi Rai dell’auditorium del foro italico in Roma. Ma chi è Tommaso Marini, probabile concorrente di Ballando con le stelle? Marchigiano, nato ad Ancona il 17 aprile del 2000, Marini è uno schermidore specializzato nel fioretto. Fa parte del team delle Fiamme Oro italiane, che avrebbe dato l’ok alla sua partecipazione a Ballando poche ore fa.

L’Olimpiade parigina arriva a Ballando con le stelle

Per la verità Milly Carlucci aveva messo gli occhi su di lui già alcuni mesi fa. Molto tempo prima della sua vittoria olimpica. Ma si attendeva da allora l’autorizzazione a partecipare allo show di Rai1 da parte delle Fiamme Oro, L’argento parigino ha mitigato o forse del tutto cancellato la delusione sulla sua mancata partecipazione all’Olimpiade di Tokyo. Marini ha vinto il titolo mondiale e quello europeo a livello individuale ed è già salito sul gradino più alto del podio assieme ai suoi compagni di squadra nella massima competizione globale e in quella continentale. Ora è arrivata la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi nel fioretto a squadre.

Una delle sue caratteristiche sono le unghie smaltate, diventate per la verità nei ragazzi di oggi cosa normale. Si legge che è un appassionato di moda (settore in cui lavora il padre). Ama il cinema, la musica, i libri, i gioielli e i tatuaggi e gli piace viaggiare. Gli manca il ballo, ma siamo certi che con Ballando, diverrà anch’esso una sua passione. Non resta ora che attendere l’ufficialità della sua partecipazione allo show di Rai1 domani attraverso l’annuncio dal profilo ufficiale di Ballando con le stelle.