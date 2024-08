Undici posti su tredici sono stati già assegnati. Del resto scorrono sui teleschermi Rai, inondati dagli sport olimpici di questi tempi, gli spot con i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Federica Nargi, Furkan Palali, Massimiliano Ossini e I cugini di campagna.

Gli ultimi due posti a Ballando con le stelle 2024

Ma come ha già detto più volte la direttrice artistica del programma Milly Carlucci, per completare il cast ne mancano ancora due. Saranno due sorprese dell’ultimo minuto, che dovrebbero essere svelate nei prossimi giorni. Forse immediatamente dopo la festività di Ferragosto che celebra l’Assunzione di Maria al cielo. Qui oggi su TvBlog cercheremo di dare un volto ai candidati per questi due ultimi posti per Ballando con le stelle 2024.

L’Olimpiade di Parigi a Ballando con le stelle

Diciamo che la scelta verterà fra lo sport, lo spettacolo ed il mondo dei social network. I candidati a questi ultimi due posti vengono da quei mondi. Ma veniamo ai nomi. Partiamo dal mondo dello sport, che in questo periodo fa rima con Olimpiade. Uno dei due prossimi concorrenti di Ballando con le stelle verrà infatti dal mondo dello sport olimpico.

Precisamente dalla scherma, sport questo che ha dato alla nostra Italia tante soddisfazioni. Nel caso specifico si andrebbe a pescare fra le atlete e gli atleti che hanno ben figurato negli attuali giochi olimpici di Parigi 2024. Fra questi i nomi in ballo per Ballando sono quelli di Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo. E’ stata in corsa per entrare nel cast del prossimo Ballando anche la ginnasta azzurra Alice D’Amato, che però per la necessità di proseguire il suo allenamento autunnale probabilmente sarà costretta a dire di no a Milly.

Un posto dal mondo della fiction o dei social network

Si passa poi al mondo dello spettacolo, del cinema e della fiction in particolare. In corsa per uno dei due posti ancora vacanti della prossima edizione di Ballando con le stelle ci sono quelli delle attrici che hanno preso parte a Mare fuori e a Di4ri. Ci sono stati poi in ballo anche nomi provenienti dal mondo dei social. In particolare era in corsa per entrare a Ballando con le stelle Fabiola Baglieri, l‘influencer romana, classe 2003, che conta un seguito di oltre 13 milioni di seguaci su TikTok. Lei non ci sarà perchè ha in ballo progetti che la porteranno nei prossimi mesi fuori dall’Italia.