La partenza al momento resta fissata per sabato 28 settembre 2024. Parliamo di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera della Rete 1 della Rai che torna con una edizione più lunga, si parla di ben 12 emissioni e conseguentemente con un parco concorrenti più ampio. Vedremo dunque sulle tavole del palcoscenico del foro italico in Roma un nuovo gruppo, più nutrito del solito, di concorrenti che andranno a sfidarsi, guidati dai relativi maestri, per vincere la coppa di coppia campione di Ballando con le stelle 2024, assegnata alla vigilia del prossimo Santo Natale.

Ballando con le stelle e la giuria confermata

Coppie che saranno naturalmente giudicate si dal pubblico di Rai1, ma anche dall’ineffabile e a questo punto possiamo dirlo, insostituibile giuria dello show diretto e condotto da Milly Carlucci. Giuria presieduta da Carolyn Smith e composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le voci sul cast

Il cast dello show di Rai1 è naturalmente in via di formazione. Tanti i nomi usciti. Sono già ovviamente arrivati i primi si alle richieste di Milly Carlucci, assensi però che devono essere ancora contrattualizzati. Sono poi naturalmente arrivati dei no e ci sono in ballo anche dei ni. Dopo Ferragosto, quando in Rai torneranno a popolarsi gli uffici preposti, si farà un po’ il punto della situazione. Nelle ultime ore ci sono dei nomi che circolano e che i più (vedi Repubblica) danno per quasi certi a far parte del cast del varietà governato da Claudio Fasulo.

Fra questi spicca quello dell’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Ma ci sono anche quelli di Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Marina Morgan ed Enrica Bonaccorti. Senza dimenticare il nome di Luca Barbareschi, che però sarà in onda su Rai2 dal 21 ottobre con il nuovo varietà Terapia di coppia.

Sonia Bruganelli nel cast dove trova Angelo Madonia

A questi nomi TvBlog è in grado di aggiungerne uno certamente di spicco. Si tratta di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è al centro delle cronache rose di questi tempi per la sua relazione con Angelo Madonia, uno dei maestri proprio di Ballando con le stelle. Sonia dunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro. Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Brugnelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo. Il nostro sito vi aveva poi già anticipato la presenza nel cast del varietà di Rai1 di Francesco Paolantoni.

L’ex opinionista del Grande fratello, dopo essere stata fra i candidati ad entrare in giuria lo scorso anno, ora entrerà nel programma di Rai1, ma come stella/ballerina. Ma su questo naturalmente attendiamo l’ufficialità del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, diretta e condotta come sempre da Milly Carlucci ed in onda a partire da sabato 28 settembre in diretta per dodici settimane su Rai1.