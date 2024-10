Che a Rai1 si debbano leccare i baffi per i risultati di ascolto di questa edizione di Ballando con le stelle non c’è nessun dubbio. Anche i peggiori nemici (qualora ve ne fossero) di Milly Carlucci dalle parti di viale Mazzini stanno salendo in groppa al cavallo vincente della generalessa della tv pubblica. A proposito, come vorrei che sul carro dei vincitori qualche volta salisse il controllore! Detto questo, piaccia o non piaccia, a trovarlo oggi un programma che ti faccia il 25% di share. Sopratutto avendo contro il pezzo più pregiato della squadra di Canale 5. Ovvero quella Maria De Filippi che insieme ai fidi Zerbi, Scotti, Ferilli e con la partecipazione della Littizzetto, sono il carro armato del sabato sera dell’ammiraglia di casa Mediaset.

Ballando con le stelle e le anticipazioni sulle prossime puntate

Lunghe notti e tanti sabati ancora di fronte dunque per Milly Carlucci ed il suo team nel sabato sera d’autunno di Rai1 in questo e nei prossimi anni. Mentre Tu si que vales è ormai completamente pronto avendo già registrato tutte le puntate, a parte naturalmente la diretta della finale, Ballando con le stelle si gode il successo di settimana in settimana con il profumo del pane fresco appena sfornato che inonda l’auditorium del foro italico in Roma, location storica dello show targato Ballandi multimedia.

Tutto questo grazie alla fantastica carica di adrenalina che solo la diretta ti sa regalare. Fra un cast che funziona ed una giuria che ormai è come i motori dell’Enterprise di Geordi La Forge o del suo predecessore Signor Scott, si sta costruendo la quarta puntata di sabato prossimo. Anzi, si sta già pensando alla quinta puntata che andrà in onda su Rai1 sabato 26 ottobre.

Raoul Bova ballerino per una notte della quarta puntata

Per la quarta puntata di sabato è stata già annunciata la presenza come ballerino per una notte di Raoul Bova, che debutterà giovedì 17 su Rai1 con la nuova serie di 10 puntate di Don Matteo. Ma come detto si pensa di già all’emissione numero cinque di Ballando con le stelle. Quella cioè che andrà in onda il 26 ottobre. Per quella sera Milly Carlucci accoglierà al teatro dell’auditorium del foro italico in Roma un’altra attrice cara al pubblico della fiction del giovedì sera di Rai1.

Elena Sofia Ricci ballerina per una notte della quinta puntata

Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci che è stata la protagonista dell’originale televisivo di successo della Lux (medesima casa di produzione di “Don Matteo”) ovvero Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci dunque sarà la ballerina per una notte della quinta puntata dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, in onda subito dopo il Tg1 delle 20 di sabato 26 ottobre 2024.