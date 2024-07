Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi erano fra i protagonisti di C’eravamo tanto amati. Il capolavoro di Ettore Scola del 1974, vincitore di tanti premi, racconta la storia di tre partigiani divenuti amici durante la seconda guerra mondiale. Un film stupendo che ha donato poi anche il titolo ad un programma di successo andato in onda fra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta nel preserale di Rete 4. Un programma condotto dall’allora debuttante- in televisione- Luca Barbareschi e che ora sta per tornare in tv con Terapia di coppia.

Da C’eravamo tanto amati a Terapia di coppia

C’eravamo tanto amati vedeva il confronto in studio di una coppia in crisi, anche a suon di attacchi verbali fra i due, il tutto arbitrato da Luca Barbareschi. Il programma andò in onda per cinque stagioni con grande successo, vincendo anche un Telegatto. Ebbene torniamo a parlarvi di quell’esperienza che segnò come detto il debutto televisivo di Luca Barbareschi, per darvi conto di alcune informazioni che riguardano il ritorno in tv dell’ex direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, nella prossima stagione televisiva.

Il ritorno di Luca Barbareschi in tv dopo “In barba a tutto”

Il programma che segnerà il suo ritorno in tv dopo l’esperienza su Rai3 di In barba a tutto, si chiamerà Terapia di coppia ed in qualche modo, almeno dal titolo, sembra l’ideale proseguimento di quel C’eravamo tanto amati. Sulla realizzazione del programma e sul titolo già sapevamo, oggi siamo in grado di darvi qualche informazione in più su questa nuova trasmissione.

La data di messa in onda ed il numero di puntate

Partiamo dalla data di messa in onda e dalla collocazione. Terapia di coppia andrà in onda nella prima serata del lunedì, giorno ormai tradizionalmente dedicato a produzioni d’intrattenimento della seconda rete della Rai. La data di partenza sarà lunedì 21 ottobre. Siamo in grado di aggiungere anche il numero di puntate di questo nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, che saranno cinque.

Appuntamento con il nuovo varietà di Rai2 Terapia di coppia, condotto da Luca Barbareschi, da lunedì 21 ottobre in prime time per cinque settimane, prima del nuovo programma sportivo Novantesimi minuti.