Citofonare Rai 2 è lo show della domenica mattina di Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Con l’edizione 2024-2025 la trasmissione giunge alla sua quarta edizione.

Citofonare Rai 2: il programma

Perego e Ventura in un clima di leggerezza riservano al pubblico momenti dedicati alla scoperta del territorio, i racconti ricchi di informazione ma anche le canzoni, i momenti divertenti, le interviste vip e il gioco musicale con il pubblico a casa in cui il pubblico deve provare ad indovinare una canzone. Il gioco si chiama “I rompiscatole“.

Citofonare Rai 2: puntate, ospiti

Di seguito gli ospiti delle prossime puntate di Citofonare Rai 2.

Puntata 15 settembre 2024

Nella prima puntata saranno ospiti il conduttore Giancarlo Magalli e una delle storiche signorine buonasera, ovvero Rosanna Vaudetti.

Come si gioca a I rompiscatole di Citofonare Rai 2?

Al gioco partecipa di volta in volta uno spettatore collegato al telefono, da casa. In uno o più momenti della trasmissione le conduttrici apriranno una manche di gioco collegandosi con un telespettatore.

Lo scopo del gioco è quello di indovinare il titolo di un brano musicale e l’artista interprete del suddetto brano che sarà eseguito in studio dalla band “isola delle rose”.

Nel caso in cui un brano abbia avuto piu’ interpreti, l’interprete considerato vincente sara’ solo ed esclusivamente l’artista che per primo abbia interpretato il brano originariamente rispetto agli altri cantanti che successivamente lo abbiano reinterpretato.

Il titolo del brano e il nome dell’artista saranno conosciuti solo ed esclusivamente dal produttore esecutivo / curatore, dai componenti della band. Lo spettatore potrà essere eventualmente aiutato nella risoluzione del gioco da amici, familiari o altre persone presenti nel luogo del collegamento telefonico.

All’inizio della telefonata le conduttrici inviteranno il telespettatore ad ascoltare un primo accenno del brano eseguito in versione strumentale dalla band in versione breve. Il telespettatore, dopo il primo ascolto tenterà di dare la soluzione sia del titolo della canzone originale che dell’artista che ha interpretato il suddetto brano.

Il telespettatore dovrà cercare di dare la risposta esatta entro 20 secondi.

Se il telespettatore non indovina verrà salutato e si passerà alla telefonata successiva. Il secondo telespettatore avrà modo di ascoltare di nuovo il primo accenno del brano in versione strumentale suonato dalla band, ma in una versione più lunga che aiuti a renderla più individuabile.

I premi saranno buoni spesa offerti da MD del valore di 150€, 300€, 500€ e 1000€ per un ammontare complessivo per tutta la produzione di euro 50.000. Ciascuna scatola conterrà un buono spesa di differente valore. La telefonata successiva ripartirà seguendo le stesse modalità, ma con una nuova canzone da indovinare. Inoltre in caso di vittoria nella manche precedente saranno assegnate nuove scatole contenenti nuovi buoni spesa ai quattro componenti della Band. Nel caso in cui nella manche precedente non sia stata indovinata la canzone e non sia stata aperta nessuna scatola, si continuerà con le scatole della manche precedente.

Citofonare Rai 2: il cast

Oltre alle due conduttrici, il programma prevede la presenza nel cast fisso di Rossella Erra, Antonella Elia e Gene Gnocchi.

Citofonare Rai 2, band

La musica all’interno del programma è garantita dalla band l’Isola delle Rose. Composta da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria), il trio romano è noto anche per aver vinto la prima ed unica edizione del programma The Band.

Citofonare Rai 2, oroscopo

Immancabile, nel programma, una parte dedicata all’oroscopo della settimana, curato da Simon & The Stars, all’anagrafe Simone Morandi. A questo link dedicato alle clip della trasmissione si possono trovare anche quelle dell’oroscopo.

Citofonare Rai 2: quando va in onda?

La quarta stagione del programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura inizia domenica 15 settembre e andrà in onda ogni domenica fino al 1° giugno 2025.

Rispetto allo scorso anno Citofonare Rai 2 guadagna circa 15 minuti in più di trasmissione. Va in onda dalle 10.15 alle 12:55.

Dove guardarlo in TV e streaming

La trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura si può seguire in diretta streaming sul sito RaiPlay, dove sono poi disponibili tutte le puntate una volta terminata la messa in onda su Rai 2. A questo link la pagina ufficiale del programma.