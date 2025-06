Per la nuova edizione de L’isola dei famosi si profila un clamoroso ritorno, quello di Simona Ventura, Vediamo come stanno le cose

Torniamo a parlarvi de L’isola dei famosi dopo che vi abbiamo annunciato il probabilissimo arrivo nella nuova edizione del popolare reality show di Canale 5 di Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato. Ci torniamo sopra perchè abbiamo da raccontarvi un gustoso retroscena circa il cast della serie in arrivo a maggio su Canale 5 di questo storico programma.

L’isola dei famosi e Pierpaolo Pretelli inviato speciale

Nel nostro precedente post, oltre a parlarvi dell’approdo nel ruolo di inviato del bello e bravo Pierpaolo Pretelli, vi avevamo confermato la conduzione affidata a Veronica Gentili, conduzione arrivata dopo che Alfonso Signorini aveva declinato l’invito (dopo oltre 40 prime serate era il caso di staccare la spina per un po’). Ma vi avevamo anche detto del rebus che riguardava il ruolo di opinionisti. Si era parlato nelle scorse settimane di una probabile conferma del giornalista del Tg5 Dario Maltese e del ritorno di Vladimir Luxuria in quella veste, dopo l’esperienza dello scorso anno nelle vesti di conduttrice.

Il clamoroso ritorno di Simona Ventura all’Isola dei famosi

Ebbene, secondo quanto apprendiamo ci potrebbe essere una clamorosa novità proprio per quel che riguarda il parco opinionisti de L’isola dei famosi 2025. Sarebbe allo studio il clamoroso ritorno di colei che ha creato e portato al successo questo reality show nell’ormai lontano settembre 2003. Già, avete capito bene, Simona Ventura potrebbe tornare all’Isola dei famosi, stavolta però nelle vesti di unica opinionista.

Questo clamoroso ritorno sarebbe allo studio in questi giorni. Un ritorno che potrebbe essere legato al recente approdo della conduttrice piemontese nella scuderia di Beppe Caschetto. Quell’ITC 2000 che si sta godendo in queste settimane l’ennesimo successo di ascolti di Imma Tataranni. Per Simona Ventura, che condivide ora l’agente con il suo compagno delle domeniche sere Fabio Fazio nel tavolo di Che tempo che fa, potrebbero aprirsi nuovi scenari professionali che potrebbero essere oltre la Rai, dopo la sua decisione anticipata dal sempre informatissimo blog di Davide Maggio di non fare la prima serata autunnale su Rai2.

Il nuovo scenario professionale di Simona Ventura con l’approdo all’ITC di Beppe Caschetto

In questo senso ora tutto è nelle mani di quel geniaccio che risponde al nome di Beppe Caschetto, che starebbe discutendo anche il contratto per l’Isola dei famosi di Veronica Gentili. Certo a questo punto, visto il probabile coinvolgimento di Simona nella nuova edizione del popolare reality show, sarebbe ancora più suggestivo il suo ritorno in questo programma nelle vesti di conduttrice con uno scambio di ruoli con la Gentili, che forse ci guadagnerebbe pure. Ruolo che lei ha avuto fin dall’inizio di questa trasmissione, portandola al successo. Ma si dice che Mediaset prema per una soluzione interna per la conduzione, quindi Veronica Gentili resta in questo senso in pole position.