Stop forzato per Antonella Elia, cosa è successo? TvBlog ha contattato la showgirl e inviata di Citofonare Rai 2 per saperne di più.

Secondo fonti TvBlog, Antonella Elia sarebbe stata sospesa dalla Rai. Il nostro retroscena riguarda uno dei volti più popolari della televisione con alle spalle una carriera di successi che ha visto, tra i tanti, i volti di Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello.

Impegnata a Citofonare Rai 2 – come inviata – ogni domenica e spesse volte in qualità di opinionista-ospite presente in altre trasmissioni dell’azienda, per l’esplosiva Elia ci sarebbe un momentaneo stop forzato. La questione è particolarmente delicata. A Citofonare Rai 2, nella puntata di domenica scorsa, l’inviata si trovava a Cortina dove ha realizzato un servizio per il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Una tappa che ha segnato, fra l’altro, il passaggio alle gare della Coppa del Mondo di Sci – in onda proprio su Rai 2 – con le interviste alle campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone e in più, simbolicamente, un atto che segna l’attesa verso le olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si svolgeranno fra un anno esatto.

Tutto è stato immortalato dalle foto posate e condivise dalla vulcanica showgirl sui suoi social: “Grandi emozioni a Cortina D’Ampezzo…ho seguito le gare di sci“.

Ma al ritorno dalla registrazione, verso Roma, secondo nostre fonti ci sarebbero state delle tensioni sfociate (per quello che sappiamo, da motivi futili) con una persona che lavora nella produzione del programma. Un episodio che per via della sua dinamica sarebbe diventato un vero problema, tanto da portare l’azienda a prendere la drastica decisione.

Nella mattinata di oggi TvBlog ha contattato Antonella Elia ai fini del diritto di replica. Abbiamo dato possibilità alla diretta interessata di portarci la sua versione dei fatti, ma ha preferito non rispondere. Rispettiamo la sua scelta.

Una cosa è certa: in seguito all’incidente, Antonella Elia già questa domenica 26 gennaio non sarà presente nel programma della coppia Ventura-Perego ma, essendo una soluzione momentanea, non è detto che nelle prossime settimane possano cambiare le cose.