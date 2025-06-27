Rai, fuori Ventura e Perego: perché Citofonare Rai 2 non andrà più in onda

Ora è ufficiale: Citofonare Rai 2, lo storico programma della domenica mattina condotto da Simona Ventira e Paola Perego, non tornerà nei palinsesti Rai nella prossima stagione televisiva.

A confermare la cancellazione è stata la stessa azienda durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2025-26, tenutasi oggi 27 giugno. Una decisione che arriva dopo settimane di indiscrezioni e che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella programmazione della seconda rete.

A motivare l’eliminazione del format, andato in onda per quattro stagioni, è stata una modifica strutturale della fascia oraria interessata. Da metà novembre a metà marzo, infatti, Rai 2 trasmetterà in diretta le gare dei Mondiali di sci, i cui diritti sono stati recentemente acquisiti dall’azienda.

Una scelta che rende impossibile la convivenza con il programma condotto dal duo Ventura-Perego, “sacrificato” in nome di una strategia evidentemente ritenuta più efficace in termini di ascolto e posizionamento editoriale.

Tremano i programmi Rai

Citofonare Rai 2 era riuscito a ritagliarsi uno spazio affezionato nel pubblico televisivo italiano della domenica mattina, offrendo intrattenimento leggero, interviste, rubriche e momenti musicali diventati spesso virali.

Nonostante non vantasse ascolti record (lo share si attestava intorno al 3%) il programma era riuscito ad assicurarsi una certa stabilità in una fascia oraria complessa e godeva del favore di un afetta di pubblico fedele. Da ciò che però si è appreso durante l’iultima conferenza stampa Rai, ora più che mai si punta a ottimizzare le risorse e a razionalizzare i costi e perciò anche i programmi con rendimento “sufficiente” non sono più al sicuro.

È una linea chiara quella intrapresa dall’azienda: chiudere ciò che non raggiunge determinati standard di audience e investire in format più solidi. Ne è un esempio il potenziamento di BellaMa’, il programma di Pierluigi Diaco, che non solo resta nella consueta collocazione pomeridiana ma approderà anche nella prima serata domenicale andando a sfidare Che tempo che fa di Fazio sul Nove. Di certo una mossa ben architettata dalla Rai per alzare il tiro nella fascia prime time.

Il futuro di Ventura e Perego

La chiusura di Citofonare Rai 2 ha inevitabilmente fatto sorgere diverse domande sul futuro di Simona Ventura e Paola Perego. La Ventura, sempre più “battitrice libera” del piccolo schermo, potrebbe rafforzare il legame con Mediaset (dove è già comparsa come opinionista all’Isola dei Famosi) o continuare a esplorare nuovi progetti su altre emittenti.

Per Paola Perego, invece, non sono emersi dettagli concreti ma non si esclude un suo ritorno in Rai con nuovi format o la partecipazione a programmi già consolidati.