L’isola dei famosi torna su Canale 5, vediamo le ultime indiscrezioni, fra una conduzione per Veronica Gentili e chi è stato scelto come inviato

L’appuntamento è previsto a maggio, nel finale di stagione di Canale 5. Stiamo parlando della nuova edizione de L’isola dei famosi che è stata nuovamente confermata dalla dirigenza Mediaset nonostante la zoppicante ultima serie andata in onda lo scorso anno. Cambio di conduzione, come già scritto tempo fa da TvBlog, con l’approdo dell’ottima Veronica Gentili, che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare lo scorso anno ha dimostrato che essere una buona opinionista, non vuole dire automaticamente diventare la conduttrice di un reality show.

L’isola dei famosi e la conduzione di Veronica Gentili

L’isola dei famosi torna dunque con una nuova edizione il prossimo mese di maggio, subito dopo l’esperimento di The Couple (leggi GF Duo) che sarà portato avanti dalla bella e brava Ilary Blasi subito dopo la chiusura del Grande fratello di Alfonso Signorini, la cui finale è prevista per il 31 marzo. Il cast della prossima edizione de L’isola dei famosi è in corso di formazione, ma, oltre alla conduttrice pare che l’altro ruolo importante del celebre reality show sia stato già assegnato, o quasi.

Pierpaolo Pretelli verso il ruolo di inviato

In pole position infatti per il ruolo di inviato de L’isola dei famosi 2025 c’è il bello e bravo Pierpaolo Pretelli. L’ex Gieffino e da poco nuovamente papà del piccolo Kian potrebbe dunque prendere il posto del veterano Alvin nel ruolo di inviato dell’Isola. Pretelli per altro ha dimostrato il suo valore negli ultimi tempi anche come attore nel musical Rocky diretto da Luciano Cannito.

Il rebus degli opinionisti

Per quel che riguarda gli opinionisti ancora non è stato deciso nulla di ufficiale. Pare però che si voglia ripercorrere le orme del passato di questo programma confermando Dario Maltese e arruolando di nuovo in questo ruolo Vladimir Luxuria. Ma su questo non è stato ancora deciso nulla di definitivo. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più.