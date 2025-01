L’isola dei famosi, Veronica Gentili in pole position per la conduzione? (Retroscena TvBlog)

Ne avevamo parlato di recente e ci tocca tornare sull’argomento. Nuovi sviluppi delle ultime ore sul prossimo futuro de L’isola dei famosi. Il più antico adventure game della televisione italiana sta (o starebbe?) per tornare sul nostro piccolo schermo con una nuovissima edizione. Dopo la deludente serie del 2024 condotta da Vladimir Luxuria, sul reality show portato al successo nella Rai2 di Antonio Marano e condotto da quella che a tutt’oggi resta la migliore conduttrice, Simona Ventura, ci sono lavori in corso per riportarlo in onda.

Vi abbiamo già dato conto i giorni scorsi delle convulse riunioni, dentro e fuori Mediaset e per fuori intendiamo Banijay, la società che produce lo show, per capire a chi affidare la conduzione del programma. Un nome spiccava su tutti, quello di Ilary Blasi, sopratutto per quel che riguarda Banijay. Ma pare che lei non sarà. Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci.

Ma è un altro nome che sta uscendo dalle segrete stanze di cui sopra. Un nome che è quello di una giornalista che già da un paio di stagioni si è staccata dai programmi giornalistici puri, per dedicarsi ad una trasmissione d’inchiesta che però ha anche i toni dell’intrattenimento come le Iene. Stiamo parlando naturalmente di Veronica Gentili, che pare essere ora in pole position per la conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi.

Il dado però non sarebbe ancora tratto. Ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione.