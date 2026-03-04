L’Isola dei Famosi cambia tutto: il reality show pronto alla svolta, quando inizia la nuova edizione nelle Filippine

L’Isola dei Famosi potrebbe tornare in onda su Canale 5 fra settembre 2026 e gennaio 2027. Il noto reality show, però, sarebbe pronto a una vera e propria svolta rispetto al passato: le novità del programma.

L’Isola dei Famosi doveva saltare un giro, citando Piersilvio Berlusconi, invece è saltato tutto il piano iniziale. La storica trasmissione iniziata in Rai e migrata su Mediaset – nel passato recente – ha avuto non pochi problemi. L’unica conferma è stata la conduttrice: Veronica Gentili ha funzionato nella scorsa edizione e, dopo il successo a Le Iene, ha accettato anche il bis per L’Isola. Poi è capitato altro, o meglio: tutto il possibile. In primis è saltata la location originale del programma.

L’Honduras è diventato un luogo non più amico per Mediaset perchè le comunità di abitanti dell’isola non hanno gradito il ritorno delle troupe audiovisive per registrare il programma. Troppo bassa, a detta degli abitanti presenti, era la paga dovuta per sopportare il blocco delle attività commerciali durante il format.

L’Isola dei Famosi cambia location

Quindi il matrimonio con gli onduregni non s’ha da fare. Non c’è più la location. Problema tutt’altro che semplice da risolvere, soprattutto quando i casting per la nuova edizione sono già iniziati. Alcuni elementi, infatti, avevano già chiuso il contratto per partecipare ma appena è accaduto il disguido con la comunità dell’Honduras è saltato tutto: lo scetticismo dei concorrenti era dovuto proprio alle incognite riguardanti la nuova e possibile collocazione geografica.

Dunque la produzione Mediaset, con attenzione anche a TeleCinco, perchè il format va in onda anche in Spagna per quel che concerne le società di Pier Silvio Berlusconi, si è dovuta mettere subito al lavoro per trovare una nuova isola su cui basare il programma. Si è trattato, nello specifico, di effettuare un numero esponenziale di sopralluoghi (quasi tutti falliti per varie questioni) che stavano per far desistere Cologno Monzese dal mettere in onda il contenuto televisivo.

Problemi in Honduras, nuovi sopralluoghi

Infatti proprio Berlusconi, alla conferenza stampa con i giornalisti prima di Natale, disse che la possibilità di non vedere l’Isola dei Famosi per una stagione era concreta. Il 2026, però, ha cambiato ancora una volta le carte in tavola: l’arma segreta di Mediaset, infatti, è stata lavorare su due fronti. Il primo ha riguardato la continuazione dei casting. Si sono vagliati, nello specifico, altri volti noti intenzionati a partecipare alla trasmissione.

Una volta messo insieme il cast, è arrivata la chiusura definitiva per una collocazione rinnovata. Tutti nelle Filippine. Questa è la prima novità del format: sarà girato in quelle terre e i naufraghi avranno nuovi territori da scoprire. Pier Silvio Berlusconi, però, non si è ancora stancato. Una volta iniziato il percorso di rinnovamento, ha deciso di continuare sulla stessa strada.

Stop agli studi in Italia

Quindi L’Isola dei Famosi sarà totalmente girata in loco. Stop agli studi in Italia: la conduttrice, così come gli opinionisti e gli inviati, non avrà più un ruolo centrale a Milano. Dovrà partire anche lei con i naufraghi e avere uno studio allestito nelle Filippine. La trovata Berlusconiana piace e farebbe somigliare tutto a una sorta di Pechino Express in versione Mediaset.

L’Isola dei Famosi, quindi, perderebbe la diretta (perché il programma verrebbe registrato interamente e poi trasmesso in un secondo momento) ma acquisirebbe nuova credibilità in quanto essendo interamente girato nella terra di sviluppo (le Filippine) vedrebbe davvero l’evoluzione quotidiana di un viaggio condiviso.

Quando inizieranno le riprese

Ora bisogna capire il periodo di riprese: la durata delle registrazioni dovrebbe essere di circa 40 giorni, per questo la messa in onda potrebbe slittare ancora. Si parla di approdo sul piccolo schermo tra settembre 2026 o addirittura gennaio 2026. Vige ancora il massimo riserbo su quello che sarà il cast definitivo. Pier Silvio Berlusconi – a differenza di quanto accaduto con il Grande Fratello – non vuole sbilanciarsi. Quando avrà tutte le carte in mano annuncerà l’edizione del reality completamente rinnovata.

GRAZIE A TUTTI ❤️

(Anche a chi non è voluto comparire nel video💘)#Isola pic.twitter.com/LiJYRLqw3b — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 3, 2025

I lavori tuttavia sono in corso perchè la strategia Mediaset, in tal senso, è definita. I vertici hanno messo nero su bianco la volontà di rinnovare le scelte autorali: non solo nelle persone, con tanti volti nuovi e professionisti, ma anche negli sviluppi delle trame di gioco. Più contenuto e maggiori intrigo, senza lasciare – su questo Berlusconi è stato chiaro – spazio alla trivialità. Goliardia sì, evitando però il trash più puro. Caratteristica parziale delle edizioni degli anni scorsi.

La conferma di Veronica Gentili

Il cambio di rotta con Veronica Gentili alla conduzione è da interpretare proprio in questa direzione: la presentatrice e giornalista incarna proprio il giusto mix tra professionalità, compostezza e simpatia. Un’edizione animata, anche piena di sorprese, dove trionfi la compostezza e l’equilibrio. Almeno nel racconto delle vicende relative ai naufraghi. Quello che succederà sull’isola, poi, sarà imponderabile. È anche il prezzo da pagare per la costante ricerca e voglia di autenticità. Mediaset, in questo senso, resta un cantiere aperto che tuttavia non smette di scommettere sui reality.

L’idea di puntare su un format errante, girato interamente all’estero e poi ritrasmesso in un secondo momento, è arrivata guardando anche i fasti di Tempation Island. Un contenitore televisivo che in estate fa sempre il pieno di ascolti, basandosi proprio sulla peculiarità delle vicende che accadono fuori dai confini nazionali. Tutti sull’isola fra tentazione e sentimento. Nel caso del programma targato Fascino PGT la differenza la fanno le storie che vengono veicolate di volta in volta.

Il precedente di Temptation Island

Maria De Filippi, autrice e ideatrice del programma, gioca molto sugli equilibri di coppia e il valore dei tentatori e delle tentatrici. Non ci si ferma dalle parti di Cologno Monzese sfruttando modelli tv che funzionano, in termini di ascolti, restituendo anche la possibilità di sperimentare altrove.

L’Isola dei Famosi, nel caso specifico, proverà questa nuova prospettiva: un approccio più diretto per vedere se paga in ambito Auditel. Lo Share è sovrano, anche rispetto a quelle che saranno eventuali spese da affrontare. Per il momento i partner fanno a gara per aggiudicarsi collaborazioni. L’anticipazione su questo possibile nuovo approccio al formato storico ha incuriosito gli investitori che, proprio come accaduto per il cast e la conferma della conduttrice, stanno trattando.

Il futuro dei reality show

Le grandi manovre attorno all’Isola dei Famosi sono già cominciate. Il tempo e alcune indiscrezioni faranno capire in che direzione porteranno. Nell’attesa Mediaset annuncia il ritorno del GFVip con Ilary Blasi, anche quello un contenitore particolarmente attenzionato da cui può prendere vita un nuovo ciclo televisivo.

Nato, proprio come l’aggiornamento obbligato dei criteri dell’Isola, da un imprevisto. Lo scandalo Signorini, infatti, con l’autosospensione del conduttore e cronista da Mediaset fin quando la Giustizia non avrà fatto il suo corso, ha rimesso tutto in discussione persino in termini di palinsesto.

La strategia di Pier Silvio Berlusconi

Luoghi, attività, espedienti e novità che prendono forma per assicurare un’altra grande stagione sul piccolo schermo. L’insieme di questi retroscena, compresi gli ultimi aggiornamenti, basterebbe per tessere la trama di un ulteriore reality. Invece rappresenta solo le premesse del mondo (televisivo) che cambia passando da Cologno Monzese per arrivare sino alle Filippine. Pier Silvio Berlusconi ha già messo la freccia con vista sul futuro.