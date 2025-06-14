“Le mutande le cambi una o due volte a settimana?”. La risposta di Cruciani all’Isola dei Famosi

Il debutto dell’Isola dei Famosi 2025 non ha soddisfatto le aspettative di Mediaset che è corsa ai ripari e ha preso dei seri provvedimenti. Il reality dei naufraghi non verrà sospeso, ma la finale a quanto pare sarà anticipata. Il format andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale e questo darà l’opportunità al pubblico di seguire in modo più quotidiano il vissuto dei naufraghi. Nonostante i cambiamenti apportati l’Isola dei famosi non sembra riuscire a tornare ai fasti di un tempo: la neo conduzione di Veronica Gentili, affiancata dall’esplosiva Simona Ventura, che ha una certa famigliarità con il reality, non hanno portato i risultati sperati.

Simona Ventura tuttavia è stata promossa appieno dal pubblico e la critica. Unica opinionista presente in studio ha reso ogni puntata vivace e non si è risparmiata nei commenti. Ha avuto diversi scontri con Mario Adinolfi di cui contesta le idee conservatrici sulla famiglia. E ha rivendicato il diritto di adozione anche per i single: “Caterina, è tra i doni più belli che la vita mi ha regalato”, ha detto in modo diretto e senza filtri. Simona ha anche difeso Chiara Balistreri dall’offese rivoltele da Yasmine.

La Balistreri è stata vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato e ha rischiato di morire. La sua è una storia esemplare di denuncia e merita tutto il rispetto possibile. Oltre ai temi seri Simona Ventura è capace anche di essere ironica e non manca di divertire il pubblico. Nell’ultima puntata ha infatti avuto un confronto simpatico con Giuseppe Cruciani che era ospite in studio. Il giornalista ha vivacizzato la puntata in modo positivo.

Simona Ventura a Cruciani: “E’ difficile. Dovresti andare per vedere”

Cruciani ha commentato la prova di Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti che per ottenere l’immunità hanno dovuto infilare le mani in una teca piena d’insetti e scarafaggi. La prova è stata vinta da Teresanna che ha ottenuto anche la possibilità di farsi una doccia e lo shampoo. Il giornalista ha sminuito la sfida dicendo che non avrebbe avuto nessun problema a toccare gli insetti: “Io avrei infilato la mano tranquillamente. Schifo di cosa”.

Poi ha sottolineato che non avrebbe accettato di fare la doccia, ma avrebbe preferito qualcosa da mangiare. Immediato l’intervento della Ventura che ha invitato Cruciani a non sottovalutare l’Isola e ha trascorrere una settimana in Honduras: “È difficile. Giuseppe ha proprio lo sguardo di quello che sull’Isola ci dovrebbe andare una settimana per vedere”. Simona sa benissimo quali sono le dinamiche del reality: lo ha condotto per diverse stagioni, ma è stata anche una naufraga. Un prova che in molti ricordano e che ha rivelato il carattere determinato della conduttrice.

Giuseppe Cruciani: “Io potrei resistere senza lavarmi soprattutto”

“Io potrei resistere senza lavarmi soprattutto”, così ha risposto il giornalista ribadendo il suo rapporto con l’igiene. Già in passato Cruciani ha rivelato di lavarsi occasionalmente e di cambiarsi le mutante uno o due volte alla settimana. Vista la risposta, Simona ha chiesto a Cruciani quanto fosse vera la storia del cambio della sua biancheria intima:

“Una curiosità. Le mutande te le cambi una volta a settimana?”. La conferma del conduttore radiofonico: “Le mutande una, barra due volte”. Vista la piega che la conversazione stava prendendo Veronica Gentili è intervenuta per cambiare discorso, ma gli animi in studio non si sono placati del tutto. Cruciani è riuscito a dare vita a diverse polemiche e contrasti, ma è stata una presenza del tutto positiva per il reality che non a caso a registrato un aumento di share non indifferente.