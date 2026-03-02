Ilary Blasi, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: il reality show come comfort zone televisiva

Ilary Blasi ritrova il Grande Fratello Vip dopo l’auto sospensione da Mediaset di Alfonso Signorini. Le cronache hanno portato scompiglio nell’azienda di Cologno Monzese che deve ritrovare certezze sul piano professionale. La vicenda di Fabrizio Corona, con relativa inchiesta in corso e diatriba legale nei confronti dell’ex Re dei paparazzi, prosegue. Nel frattempo, però, lo spettacolo deve andare avanti e Signorini, una volta uscito di scena, ha bisogno di una degna sostituta per quel che riguarda la conduzione del Grande Fratello Vip. Il primo nome sulla lista è quello di Blasi.

Una presenza nota, gradita, nonostante le vicende legate alla separazione con l’ex Capitano della Roma Francesco Totti, e riconoscibile. Quello che ci vuole per riportare in carreggiata un programma importante e seguito come il Grande Fratello Vip. Reality che dovrebbe cominciare il prossimo 17 marzo 2026. La conferma è arrivata alcune settimane fa e la situazione, dentro e fuori Mediaset, appare cristallina. La trasmissione ha bisogno di ritrovare appeal.

La nuova vita del Grande Fratello Vip

Il format funziona, ma sta vivendo un momento di stanca. Stallo negli ascolti, che sono al ribasso, dovuto anche alla scelta di mettere il GF nip, con persone comuni, in palinsesto con una conduzione rinnovata che non sempre ha avuto tempo e modo di far riabituare e, quindi, anche affezionare nuovamente il pubblico. Reality fa rima con fidelity non a caso: la platea televisiva, prima di affezionarsi a un programma, deve entrare nell’ottica di idee che quel contenuto suscita.

Nello specifico la versione nip del GF mancava da troppo tempo nei palinsesti di Mediaset: questo brusco ritorno, con Simona Ventura al timone, ha destabilizzato gli utenti. Mettiamoci anche che le storie dei concorrenti non erano il massimo e la trasmissione – partendo dalla stessa azienda televisiva – non è stata supportata a dovere per quel che ha riguardato promozione e spinta. Simona Ventura si è vista poco nei programmi Mediaset per promuovere il programma.

Il ritorno di Ilary Blasi

Se escludiamo una presenza a Tu Sì Que Vales, dove la conduttrice ha sottolineato alla collega De Filippi la partenza del format, poi non c’è stata alcuna occasione specifica per rilanciare gli appuntamenti del contenuto televisivo. Il Grande Fratello è vetusto, come tipo di contenuto, proprio per questo ha bisogno di particolari sollecitazioni. Quelle che può restituire – a ragion veduta – proprio un profilo come Ilary Blasi.

"Grande Fratello Vip" da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pic.twitter.com/4gmuw7ELi1 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 25, 2026

Non che Simona Ventura non fosse all’altezza, la conduttrice incaricata di portare a termine il San Marino Song Contest è nota per aver dato vigore a programmi che sembravano destinati a chiudere, ma nel caso specifico si è trovata imbrigliata in una formula che non sentiva abbastanza sua. Ha dovuto prendere le misure per adattarsi al contesto e alla tipologia di televisione che chiedeva e chiede Pier Silvio Berlusconi. Ilary Blasi, invece, quel tipo di sollecitazioni e suggestioni le conosce già. Il Grande Fratello Vip, nello specifico, è stata la sua comfort zone televisiva per anni.

La rivoluzione nel metodo

È stata proprio Blasi, infatti, dal 2016 al 2018 a ridare vigore al GFVip con un metodo di conduzione preciso: aggressivo, verace e profondamente spontaneo. La conduttrice, nella fattispecie, ha rivitalizzato il ruolo delle opinioniste. In precedenza non c’erano: si prediligevano diversi ospiti che stazionavano negli studi per affrontare le tematiche che le vicende nella casa più spiata di Cinecittà portava alla luce.

L’ex Letterina, invece, ha creato una conduzione basata sul costante interscambio con queste figure specifiche. Cosa si veniva a creare? Un vero e proprio dibattito come si farebbe tra amiche, colleghe di lavoro o conoscenti al bar. Questo tipo di approccio, accompagnato da un linguaggio autentico, con qualche accenno (senza esagerare) al dialetto, ha portato Ilary Blasi su nuove vette del mestiere di conduttrice. In quegli anni è diventata, infatti, un elemento di punta del piccolo schermo.

Il ruolo delle opinioniste

Il concetto di reality show, in termini di gestione e organizzazione, era legato alla sua figura: un’ascesa che ha portato la presentatrice, poi, a distinguersi anche con L’Isola dei Famosi. Altro format che l’ha vista emergere (così come è successo a Simona Ventura nel passato in Rai) proprio perchè aveva la forza – oltre a un certo tipo di sfrontatezza – per dialogare anche aspramente sia con i partecipanti che con gli opinionisti e le opinioniste di sala.

Un vero e proprio cambio di rotta che ha visto la conduzione del reality show modificarsi nella sua totalità. La conduttrice non era più semplice maestra di cerimonie, come ha insegnato il metodo Bignardi o Marcuzzi, ma diventava parte attiva pungolando concorrenti in gara e provocando gli opinionisti con battute e domande al vetriolo. Sempre nella massima goliardia. Ecco perché, tornando al presente, alla figura di Cesara Bonamici, per il prossimo GFVip, è stata chiamata – in qualità di opinionista – anche Selvaggia Lucarelli. Carattere forte e mediaticamente valido che può offrire alla Blasi spunti di dibattito interessanti.

Prima e dopo Fabrizio Corona

L’altra peculiarità della Blasi conduttrice sono i tormentoni: il siparietto con Fabrizio Corona, ai tempi in cui Silvia Provvedi era nel cast del GFVip, è entrato nella storia contemporanea della televisione proprio perché ha saputo mescolare autenticità e particolare pathos. “Non vieni qui a casa mia a fare lo show, perché quando inizia e finisce lo decido io. Chiudetemi il collegamento!”. Momenti indelebili nella morfologia dei reality. La conduzione diventa un valore aggiunto perchè Blasi non è solo moderatrice degli umori: diventa anche termometro e catalizzatore del sentiment collettivo. Dove non arriva la dialettica possono giungere i gesti.

Terminato il Grande Fratello Vip, infatti, nel corso dell’Isola dei Famosi, la presentatrice si era inventata un nuovo atteggiamento divenuto – in un certo qual modo – iconico. Quando stava per finire la puntata, si toglieva gli orecchini e dava la buonanotte come se dovesse andare a dormire da un momento all’altro. Un modo di fare che, usando un gergo cinematografico, sfonda ulteriormente la quarta parete e avvicina il pubblico ai propri beniamini. Una normalità televisiva che fa la differenza.

Le novità della prossima edizione

Questo tipo di genuinità sarà riproposta anche nella prossima edizione del GFVip. Un terreno che Blasi conosce alla perfezione, in cui può muoversi con disinvoltura anche grazie alla presenza di due complici importanti come Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il cast corale offrirà, poi, innumerevoli spunti di riflessione e discussione. Tutto questo aumenterà appeal e trasporto verso un format longevo, ma ancora in grado di restituire curiosità. Prevista la presenza di Guendalina Tavassi, Adriana volpe, Antonella Elia e Raimondo Todaro. Questi sono solo alcuni dei nomi fatti per i concorrenti in gara.

la piú grande qualità di ilary blasi è essere una comica senza effettivamente esserlo💜pic.twitter.com/v9sLSetOrK — fottutissima♡ (@unpooverthetop) January 30, 2026

Il resto dovrà arrivare tra ulteriori indiscrezioni e possibili conferme. Una cosa è certa: Ilary Blasi alla conduzione è sinonimo di dinamismo, autorevolezza e profonda ironia. Quello che ci vuole per animare un contenuto dalla storia importante – come il GFVip – bisognoso di una sostanziale ventata di freschezza. Puntare sull’ex volto dell’Isola dei Famosi è stato quasi come giocare sul velluto. Il resto dovranno mettercelo gli autori e i selezionatori. Le premesse per mettere in piedi un’edizione particolarmente ficcante del reality show ci sono tutte.

Il GFVip che verrà è molto più di una semplice comfort zone televisiva: potrebbe rappresentare addirittura l’apertura di un nuovo ciclo mediatico, dentro e fuori il piccolo schermo. La porta rossa più famosa della televisione italiana tornerà ad aprirsi il prossimo 17 marzo 2026. Nuovo giorno zero per un genere cult che potrebbe ancora cambiare i paradigmi della televisione contemporanea e le prospettive professionali di uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano.