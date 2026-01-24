Simona Ventura, dal Grande Fratello al San Marino Song Contest: quando la conduzione diventa una sfida da vincere

Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest. È arrivata la deroga da Mediaset che ha concesso a Roberto Sergio (Direttore Generale di San Marino RTV) di poter contare sulle prestazioni professionali della presentatrice. Una nuova occasione per la conduttrice che ha accolto questa chance di buon grado.

Ventura torna in prima linea e lo fa con un contenitore molto particolare: la manifestazione non è soltanto l’evento che proclamerà il rappresentante di San Marino all’Euvision Song Contest di Vienna, ma è anche e soprattutto un contesto televisivo particolarmente scivoloso. La trasmissione, nello specifico, che si traduce con un evento dal vivo trasmesso sul piccolo schermo (canale 550), ha avuto negli anni non poche critiche.

San Marino Song Contest, cambia ancora la conduzione

Il motivo è semplice: la struttura del programma non è mai stata all’altezza del prestigio della manifestazione. È sufficiente andare indietro di qualche anno per capirlo ancora meglio. Nel 2024 a condurre l’evento targato San Marino RTV c’erano Fabrizio Biggio (spalla di Fiorello all’interno di programmi radiotelevisivi) e Melissa Greta Marchetto. Una coppia professionale ben assortita, inedita ma comunque in grado di portare a casa buoni risultati sul piano dell’Auditel. Almeno così credeva chi ha deciso di assumerli. In quella particolare circostanza, infatti, entrambi non hanno brillato per capacità e sagacia.

La serata è finita nei principali contenuti ironico-satirici presenti sul Web e all’interno delle televisioni nazionali. Il format, all’epoca, si chiamava “Una voce per San Marino”. Fiorello, dopo le performance della coppia Biggio-Marchetto, ha ribattezzato l’evento: “Una croce per San Marino”. L’ironia è servita a sottolineare, con garbo e stile, che in quell’occasione non ha funzionato nulla. Le scalette della trasmissione non erano all’altezza dell’evento, con evidenti buchi e mancanze nel programma che i due conduttori – loro malgrado – hanno riportato sul palco.

Simona Ventura torna a presentare

La prestazione è finita al centro di un dibattito che ha alternato serietà e ironia, ma la falla resta. “Una voce per San Marino” rimane – in termini di gestione – un precedente da evitare. Nel 2025, dopo la ‘lezione’ in termini di gaffe e fuoriprogramma, l’emittente ha corretto il tiro e a presentare l’evento sono arrivati Flora Canto e Francesco Facchinetti. Le cose sono andate decisamente meglio, quantomeno le imperfezioni sono state contenute egregiamente. Anche dal punto di vista estetico è sembrato essere tutto più armonico. Il problema nel 2024 non sono stati esclusivamente i conduttori, ma proprio tutta l’equipe organizzativa: gli autori, in quel frangente, non avevano neppure scritto blocchi adatti a coprire i momenti di allestimento del palco, lasciando i presentatori a loro stessi.

Facchinetti e Canto se la son cavata diversamente, ma San Marino Song Contest ha bisogno di ulteriore rodaggio per arrivare a una solidità televisiva condivisa. Anche per questo motivo hanno chiamato Simona Ventura: Roberto Sergio ha fatto leva sulla professionalità della conduttrice che, per anni, è stata in grado di risollevare programmi in preda a un momento di stanca. Si veda il caso de Le Iene, L’Isola dei Famosi o persino XFactor. Tutti contenitori che lei ha preso e reso particolarmente appetibili, dando loro nuova linfa e attendibilità mediatica.

“Crederci sempre, arrendersi mai”

Ora i tempi sono cambiati, ma la mission resta la stessa: risollevare gli equilibri di un format è il suo mestiere. Una capacità che ha provato a mettere in atto persino con il Grande Fratello. Ci sarebbe anche riuscita, se non fosse che l’Auditel ha mostrato tutta l’insofferenza del pubblico per un contenitore ormai vetusto.

Lo scandalo Signorini, poi, ha fatto il resto. Ventura, tuttavia, resta una garanzia quando si tratta di tirare fuori le unghie. Artigli che la donna metterà in campo anche a San Marino, cercando di confezionare per il prossimo 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana un tipo di serata dinamica e interessante. In grado di mescolare intrattenimento e buona musica. San Marino non aspetta altro.

Un’ulteriore rivincita

Il 2026 televisivo della donna continua a essere all’insegna delle grandi sfide: “Crederci sempre, arrendersi mai” è il motto della Ventura. Lo è stato anche quando ha deciso di prendere un incarico come questo. Condurre il San Marino S0ng Contest può essere un’arma a doppio taglio: un salto nel buio che può far male, chiedere a Biggio e Marchetto, oppure l’occasione più attesa per dimostrare a tutti che quando il gioco si fa duro i professionisti non si tirano indietro.

Dopo il GF, Ventura può prendersi un’ulteriore rivincita. Gli occhi di San Marino sono su di lei, ma anche in Italia la vista è ben chiara. Il concorso può diventare un punto di ripartenza da prendere al volo, non fosse altro per dimostrare che esserci vuol dire persino prendersi qualche rischio assumendosi responsabilità che chiunque altro avrebbe preferito evitare.