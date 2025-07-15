Simona Ventura scrive a Pier Silvio Berlusconi: le parole della conduttrice

Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset, alla guida del Grande Fratello, è una delle grandi novità annunciate durante la presentazione dei palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese. La casa più spiata d’Italia torna a presentarsi al pubblico di Canale 5. Ma questa volta lo farà “sdoppiandosi”. Il GF 2025-2026 si dividerà in due edizioni.

Nella prossima stagione televisiva avremo un Grande Fratello in formato «nip», condotto appunto da Simona Ventura. All’edizione classica si affiancherà quella in modalità «super vip» condotta invece da Alfonso Signorini. Dopo un anno difficile sul piano degli ascolti il GF non lascia, raddoppia. Nel frattempo Simona Ventura ha scritto a Pier Silvio Berlusconi: ecco le parole della conduttrice tornata dopo molti anni a Mediaset per condurre il Grande Fratello.

Le parole di Simona Ventura a Pier Silvio Berlusconi

L’annuncio ufficiale del ritorno di Simona Ventura al timone del Grande Fratello è arrivato lo scorso 8 luglio per bocca di Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti 2025-2026 di Mediaset a Cologno Monzese: «Se c’è una che sa fare quel mestiere lì, è lei», ha detto l’ad del Biscione prima di illustrare alcune novità sulla prossima versione classica affidata a SuperSimo.

Insomma, un notevole attestato di stima da parte di Pier Silvio Berlusconi. Da parte sua la conduttrice ha voluto ricambiare l’apprezzamento attraverso un post Instagram: «Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: Grazie! Avanti insieme», ha scritto Simona Ventura. Ad accompagnare queste parole uno scatto che la immortala insieme al numero uno di Mediaset.

Simona Ventura torna dunque a Mediaset dopo una carriera passata tra Rai, Mediaset e Sky. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi – diventata opinionista nell’ultima edizione del programma da poco conclusa – si appresta a condurre un’edizione del GF – la diciannovesima – che nelle intenzioni aspira a tornare allo spirito originario del reality.

Come sarà il Grande Fratello condotto da Simona Ventura

Il Grande Fratello targato Simona Ventura durerà di meno, avrà meno concorrenti, più storie autentiche e più glamour: «Vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. «Bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare», ha aggiunto l’amministratore delegato di casa Mediaset.

A partire dal 15 settembre – venticinque anni dopo la prima edizione del 2000 – il Grande Fratello «nip» andrà in onda su Canale 5. Salvo modifiche dell’ultima ora la durata prevista non supererà ‘ 100 giorni, con un cast contenuto rispetto agli anni passati.

Al centro della nuova edizione ci saranno volti inediti e storie vere. In primavera invece è previsto il ritorno dell’edizione «super vip» del GF, condotta sempre da Alfonso Signorini.

Simona Ventura, una conduttrice sempre capace di rinnovarsi

Nata nel 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, Simona Ventura è cresciuta a Chivasso, in Piemonte, dove si è trasferita giovanissima con la famiglia. Destinata a imporsi come una delle conduttrici più note e versatili del panorama italiano televisivo italiano, ha debuttato come giornalista sportiva su emittenti locali e su Telemontecarlo.

La grande popolarità a livello nazionale per Simona Ventura arriva negli anni Novanta, con la partecipazione a programmi come Domenica In e Mai dire gol. La consacrazione giunge con la conduzione di Quelli che il calcio su Rai 2, diventato presto un cult televisivo. Durante la sua carriera la conduttrice ha guidato show di successo come L’Isola dei Famosi, X Factor e Selfie – Le cose cambiano, dimostrando nel corso degli anni una grande capacità di adattarsi a generi e pubblici diversificati.

Sempre in grado di reinventarsi, Simona Ventura ha preso parte anche come concorrente a reality come L’isola dei famosi e Ballando con le stelle. Nota e apprezzata per il suo stile diretto e ironico, la conduttrice è ormai una delle figure più iconiche della tv italiana.