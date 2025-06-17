Dove vedremo Simona Ventura dopo L’Isola dei Famosi

Al momento è l’opinionista del reality di Canale Cinque, ma cosa farà quando lo show finirà? I prossimi impegni della famosa conduttrice

Per Simona Ventura le vacanze estive quest’anno inizieranno più tardi, a quanto pare – dopo l’impegno con il reality di Canale Cinque – tornerà in onda con un nuovo programma. Per lei si concluderà così un anno importante dal punto di vista della carriera, con Citofonare Rai 2, cui si è aggiunto il ritorno in un format che ha condotto e contribuito a portare al successo nelle vesti di opinionista, la rivedremo presto sul piccolo schermo.

La famosa conduttrice capitanerà al fianco del marito Giovanni Terzi, un programma per il canale nazionale San Marino Tv. La conferma è arrivata dopo la presentazione dei palinsesti dell’emittente, che ha annunciato quando rivedremo Simona Ventura in televisione.

Cosa condurrà Simona Ventura dopo la fine dell’Isola dei Famosi

Ebbene quando Simona Ventura avrà terminato il suo impegno con L’Isola dei Famosi – reality di cui quest’anno è l’unica opinionista – condurrà La Terrazza della Dolce Vita assieme al marito Giovanni Terzi.

Il programma sarà trasmesso dalla terrazza del Gran Hotel di Rimini e andrà in onda dal 30 luglio al 10 agosto. Un appuntamento importante che conferma quanto Simona Ventura sia una conduttrice televisiva molto richiesta e proprio a proposito del suo futuro televisivo sono circolate diverse voci secondo le quali potrebbe tornare in Mediaset in pianta stabile. Mentre pare che il programma Citofonare Rai 2, che conduce con Paola Perego, sia in forse per la prossima stagione televisiva Rai, par che super Simo potrebbe avere nuovi impegni con l’azienda del Biscione.

Ad alimentare ancora più le voci di un possibile approdo della Ventura in Mediaset in pianta stabile era stato il marito Giovanni Terzi, che tempo fa aveva parlato di come la moglie fosse trattata “come una regina” nell’azienda del Biscione, cosa che ha lasciato pensare come la parentesi dell’Isola potrebbe diventare qualcosa di più definitivo. Del resto la stessa conduttrice, secondo quanto si legge su Cinguetterai su X, non avrebbe alcun paletto riguardo alla rete su cui lavorare, perché più che l’azienda – per quanto riguarda le scelte lavorative – è interessata al progetto.

Dunque, se fosse vero, vorrebbe dire che a spingerla verso un canale piuttosto che un altro sarebbe il suo interesse per il programma. Al momento, comunque, si tratterebbe solo di ipotesi che non trovano alcuna conferma. Quel che è certo è che dopo aver concluso L’Isola dei Famosi, Simona Ventura sarà impegnata con il marito Giovanni Terzi con un programma estivo sul canale San Marino Tv. Successivamente dovrebbe godersi le meritate vacanze e poi, per settembre, bisognerà aspettare le presentazioni dei palinsesti Mediaset e Rai per sapere se – o sulla tv di Stato o sulle emittenti del Biscione – super Simo avrà uno spazio tutto suo o comunque una partecipazione in uno dei programmi.