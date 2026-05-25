Under 25 – Giovani Talenti, Matteo Porru a caccia delle star di domani su RaiPlay

Under 25 – Giovani Talenti su RaiPlay attraversa l’Italia a caccia di artisti e persone talentose in ogni campo. A intraprendere questo viaggio il giornalista e scrittore Matteo Porru, dal prossimo 26 maggio 2026 sulla piattaforma ufficiale della tv di Stato.

RaiPlay si prepara a un’altra esaltante parte della stagione televisiva, con l’estate i ragazzi e le ragazze si affidano molto all’universo digital. Per questo l’applicazione ufficiale della tv di Stato deve farsi trovare pronta affinché la domanda del pubblico sia soddisfatta con offerte mirate. Contenuti one shot da poter vedere in qualsiasi momento e a qualunque ora. Spesso un programma può essere la soluzione migliore per combattere l’arsura estiva e attendere una serata importante. O magari, dopo un’uscita collettiva, rifugiarsi su RaiPlay può considerarsi un ottimo rimedio per ricaricare le batterie.

La Direzione Generale Contenuti Digitali e Transmediali della Rai, attraverso la figura del Direttore Marcello Ciannamea, vuole muoversi proprio in tal senso cercando di accattivare le nuove generazioni in un’estate tutta da scoprire anche contenutisticamente. La prima novità importante, da questo punto di vista, si chiama Under 25 – Giovani Talenti. Ormai viviamo in un’epoca dove tutti si propongono per fare qualcosa.

Under 25 – Giovani Talenti, RaiPlay a caccia delle star del futuro

Giovani e meno giovani partecipano ai talent mettendosi in mostra. Under 25, invece, cerca di cambiare le cose andando a scovare direttamente nel loro habitat naturale le personalità più talentuose. È stato fatto proprio questo lavoro di ricerca e analisi che ha portato a un viaggio comune da intraprendere in compagnia di Matteo Porru, giornalista e scrittore, detentore del Campiello Giovani e Grand Prix Du Livre. Un’avventura televisiva che inizierà, attraverso l’app RaiPlay, dal prossimo 26 maggio 2026 con il contributo di una personalità poliedrica come la sua.

Porru volerà sull’Italia attraverso il suo ultraleggero per incontrare dieci talenti diversi, per altrettanti episodi, in ogni campo: dallo sport alla musica, passando per l’imprenditoria e la danza. Ogni storia è importante, soprattutto in giovane età. Questi ragazzi hanno tutti dai 14 ai 25 anni e dimostreranno che le nuove generazioni hanno qualcosa da dire e forse da insegnare agli adulti. Una trasmissione giovane per i giovani, ma anche per le personalità più mature che, magari possono rendersi conto di come stia cambiando il mondo.

Una nuova visione del mondo

L’approccio è diverso per le nuove generazioni, ma resta sempre l’ambizione di poter fare la differenza. Seguire le proprie inclinazioni è doveroso anche quando non sembra più essere possibile. Under 25 – Giovani Talenti insegna proprio questo: l’arte dell’insistere, persistere, al fine di conquistare e raggiungere un traguardo di vita.

Non esiste una sola ricetta del successo, questo programma prova a metterne insieme diverse tramite la narrazione di chi prova a guardare il mondo con occhi nuovi. Gli occhi degli adulti e delle star del futuro. Un avvenire sempre più prossimo. Non resta altro che premere Play sulla piattaforma ufficiale della Rai a partire dal prossimo 26 maggio 2026.