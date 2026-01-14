Grande Fratello Vip 2026 al bivio: spunta il nome del dopo Signorini

Il Grande Fratello resta uno dei format più chiacchierati e, dopo l’edizione condotta da Simona Ventura, tutti si aspettavano l’edizione vip con il ritorno alla conduzione di Alfonso Signorini. Il caso mediatico e legale che vede coinvolto Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona e Antonio Medugno, tuttavia, ha rimesso tutto in discussione.

Il futuro del Grande Fratello Vip resta ancora un’incognita. Inizialmente sembrava che la decisione più naturale fosse la sospensione, ma a quanto pare, non sarà così. Nessuna cancellazione e nessuna sospensione per il Grande Fratello Vip che è pronto a tornare in onda con un’edizione tutta nuova e una nuova conduzione che, però, rappresenta di fatto un ritorno al passato.

Il nome sul quale avrebbe deciso di puntare nuovamente da Mediaset sarebbe quello di una delle conduttrici del reality che, in passato, ha condotto edizioni di grande successo ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip? Il piano per settembre 2026

Secondo alcune voci di corridoio raccolte da Fanpage, il Grande Fratello Vip tornerà in onda a marzo. Nonostante i vari rumors, dunque, Mediaset non avrebbe cambiato idea decidendo di puntare ancora sulla versione vip del padre di tutti i reality. Alla conduzione, però, non ci sarà Alfonso Signorini.

Secondo le indiscrezioni trapelate dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la candidata numero uno per prendere in mano le redini di un eventuale GF Vip 2026 sarebbe Ilary Blasi. Per la conduttrice romana si tratterebbe di un ritorno trionfale alla guida del programma che ha già condotto con successo per tre edizioni con Alfonso Signorini che, del GF Vip di Ilary Blasi è stato opinionista.

Se il Grande Fratello Vip dovesse tornare in onda già a marzo, Ilary Blasi lascerebbe lo speciale di Battiti Live la cui conduzione verrebbe affidata a Samira Lui a cui lascerebbe anche la versione estiva di Battiti Live.

Nonostante il silenzio ufficiale dell’azienda, un segnale inequivocabile arriva dai motori della produzione, che non si sono mai spenti. “I provini non si sono mai fermati”, conferma Pugnaloni sottolineando come, in realtà, i lavori per realizzare la nuova edizione del Grande fratello non si siano mai fermati

Mediaset, dunque, stando a quanto fa sapere anche Fanpage non avrebbe alcuna intenzione di fermare il Grande Fratello Vip che, negli ultimi anni ha fatto compagnia ai telespettatori per sei mesi, occupando gran parte del palinsesto televisivo di un’intera stagione. Gli amanti del format, dunque, sono pronti a seguire le avventure dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia che, salvo imprevisti e cambiamenti dell’ultima ora, saranno tutti famosi.