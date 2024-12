Il Grande fratello cerca di dare un colpo di acceleratore nella sua corsa di questa edizione 2024-2025. Lo sta facendo prima di tutto tornando nella sua serata ideale, quella del lunedì. Si è già visto ieri sera come il più celebre reality show della televisione italiana abbia alzato la sua asticella degli ascolti guadagnando in un colpo solo ben 3 punti di share, riportandolo così nel suo alveo naturale, Questo incremento in termini di share è avvenuto certamente grazie al ritorno nella serata del lunedì, ma ha certamente contribuito anche l’ingresso di uno dei personaggi più forti delle sue precedenti edizioni.

Il riferimento è naturalmente a Maria Monsè, tornata in gara in coppia con la figlia Perla Maria. E’ chiaro dunque ormai che i reality show (e non solo loro) nel futuro dovranno in qualche modo fare i conti con questa strategia. Quella cioè di reinserire nel proprio cast alcuni dei concorrenti più forti del loro passato. E’ proprio sull’onda di questo ragionamento che siamo in grado di darvi una anticipazione circa l’ingresso di un concorrente nelle prossime settimane al Grande fratello.

C’è nell’aria infatti un grande ritorno nel reality diretto e condotto da Alfonso Signorini. Il ritorno di uno, anzi di una delle concorrenti che hanno dato maggiori soddisfazioni all’interno della casa dalla porta rossa. Entrerà infatti nella casa del Grande fratello prossimamente Stefania Orlando. Arrivata al terzo posto in una delle edizioni più fortunate del GF Vip, la numero cinque della stagione 2020-2021, Stefania è stata certamente una delle partecipanti di questo programma che hanno saputo meglio “interpretare” la parte di concorrente, interagendo al meglio con gli altri inquilini della casa e sapendo creare le dinamiche giuste per un programma del genere.

Stefania Orlando dunque sarà certamente un acquisto azzeccato per questa edizione del Grande fratello. Non resta che attendere le prossime puntate per rivederla in azione nella casa più spiata d’Italia.