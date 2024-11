Novità in vista per il Grande fratello. Nella puntata prossima, che ricordiamo andrà in onda lunedì 2 dicembre sono in arrivo alcune novità che riguardano il suo cast. Tre nuovi ingressi che andranno a rimpolpare il capitale umano del più celebre ed antico reality show della televisione italiana. Dopo aver lanciato l’anteprima su Twitter, andiamo a raccontarvi i dettagli.

Siamo in grado di anticiparvi i nomi dei tre nuovi concorrenti del Grande fratello. Si parte da una vecchia conoscenza del reality prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Ci riferiamo a Maria Monsè che ha già varcato la celebre porta rossa nell’edizione 2021, allora denominata “Vip”. Maria però stavolta non sarà sola. Siamo in grado di anticiparvi che insieme a lei entrerà nella casa più spiata d’Italia la figliola, Perla Maria.

Da pochi mesi diciottenne, le cronache ci dicono che Perla Maria aveva già tentato la via della tv provando ad entrare nel cast del Collegio di Rai2, cosa però che non le riuscì. Ora è la volta buona, come direbbe Caterina Balivo. Perla Maria entrerà nel cast del Grande fratello insieme alla sua mamma Maria Monsè. Mamma e figlia saranno un unico concorrente.

Entra poi nel Grande fratello lunedì anche Bernardo Cherubini. Fratello del più celebre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Bernardo ha intrapreso la carriera di attore, facendo parte del cast del film del 1997 “Panarea”. Poi ha lavorato come wedding planner e tour operator. Quindi è arrivata la televisione come concorrente de L’eredità, allora condotta da Flavio Insinna. Prima ancora, negli anni ottanta, il lavoro come animatore in villaggi turistici, in quel periodo l’incontro con Fiorello, proprio quando il fratello Jovanotti iniziava la sua carriera musicale.

Confermiamo poi l’ingresso lunedì nel GF, anticipato dal blog di Davide Maggio, di Miss Italia, alias Zeudi Di Palma. Aria nuova -o quasi- da lunedì 2 dicembre nel Grande fratello che cerca di risalire la china, dopo gli inopinati ed invalidanti spostamenti di palinsesto che ha dovuto subire negli ultimi tempi.