Qua si accettavano scommesse sul ritorno del Grande fratello al lunedì. Scommesse vinte, perchè da lunedì 2 dicembre il Grande fratello torna nella sua serata tradizionale. Quella cioè del lunedì. Perchè è vero che ormai da tempo il reality show condotto da Alfonso Signorini è diventato la carta Jolly dei “palinsestari” di Mediaset, ma il troppo certe volte stroppia. Ecco dunque che la marcia indietro è stata innestata e dal primo lunedì di dicembre il primo e più fortunato reality show della televisione italiana torna nella sua collocazione ideale.

La Tv è abitudine e la giornata del Grande fratello è il lunedì

La tv è abitudine, diceva il grande ed ineguagliabile Maurizio Costanzo (quanto manca alla nostra televisione). Il lunedì il pubblico commerciale di Canale 5 era abituato a vedersi il suo reality show preferito. Del resto la serata del lunedì è anche quella con la maggior platea davanti alla Tv (eventi a parte). Il lunedì è anche la serata in cui storicamente il pubblico più giovane resta maggiormente a casa.

Un po’ come lo scirocco che scorrendo sul cuscinetto di aria fredda intrappolato nel catino della pianura padana, dopo qualche giorno di Bora, fa nevicare, il combinato disposto fra l’abitudine del pubblico ed il calo della platea televisiva, ha creato la tempesta perfetta per il GF con ascolti in calo. Lo “scherzetto” del Grande fratello al martedì è infatti costato al reality show ben 3 punti di share.

L’errore di posizionare La Talpa al lunedì ed il GF al martedì, un errore per entrambi

Tutto questo per dare maggior lustro ad un game come La talpa che ormai pare assodato possa funzionare nel ristretto pubblico dei social. Non certo, visto il calo di ascolti, nella più numerosa platea della tv generalista lineare. Per altro in una edizione un po’ farraginosa, ma questo è altro discorso. Il rischio concreto dunque era quello di sgualcire, anzi di rompere, la carta Jolly di Mediaset. Un GF per altro che rischia di bruciarsi pure nella stupida e puerile convinzione di bloccare in qualche modo il successo della migliore edizione di Ballando con le stelle degli ultimi anni. Il Grande fratello farà -per fortuna- solo due puntate di sabato sera, quella di domani e quella del 7 dicembre (quando però sulla Rete 1 non ci sarà Ballando, perchè Milly Carlucci sarà a Milano per la Prima della Scala).

Il Grande fratello torna al lunedì dal 2 dicembre e La Talpa chiude lunedì 25 novembre

Li ci andava messa una dello soap turche in possesso di Mediaset. Tanto come ascolti avrebbe fatto più o meno come il GF, ma oltre a costare meno, non avrebbe cagionato danni al reality Endemol. Intanto ecco la saggia decisione di riposizionare il lunedì sera il Grande fratello dove ci resterà fino a fine edizione. Mentre la Talpa chiuderà i battenti -mestamente- lunedì prossimo in una serata unica in cui verranno concentrate le ultime tre puntate.