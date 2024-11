La Talpa concentra le ultime puntate e chiude lunedì

E così opportunamente il Grande fratello torna al lunedì. Sua collocazione naturale. Il pubblico dei suoi fedelissimi ultimamente è rimasto spiazzato dai continui spostamenti, a partire da questo tragico spostamento al martedì. Per non parlare di quell’inutile esercizio di ingegneria televisiva della messa in onda di sabato sera. Ma per fortuna -di Mediaset- e dei suoi numerosi fans, il Grande fratello tornerà alla fine della fiera alla sua collocazione naturale dal 2 dicembre. Prima però occorre pensare a La Talpa che gli ha inopinatamente usurpato il posto.

Ma che ne sarà ora de La Talpa che era stata -a ragion veduta- inopportunamente posizionata proprio il lunedì? Le ultime notizie la danno concentrata, come un “Se mi lasci non vale” qualsiasi, nelle sue ultime tre emissioni in un unica serata. La Talpa dunque chiude la sua sfortunata esperienza nella tv lineare lunedì sera con una puntata monstre che raggrupperà i suoi ultimi tre capitoli.

Si preannuncia quindi per lunedì un lunga prima serata che potrebbe andare avanti fino alle due di notte, con benefici anche in termini di share. Chiusura dunque senza se e senza ma per questo adventure game, tanto agognato dal pubblico del web e dei social. Situazione questa che ancora una volta ha dimostrato come quella del web sia solo una bolla.

Il pubblico, decisamente più numeroso, della tv lineare e generalista, lo ha bocciato, o se preferite, il pubblico web è risultato poco numeroso per poter sostenere ancora la presenza de La Talpa nel palcoscenico di Canale 5. In altre parole, alla Talpa non serve lo stadio di San Siro, ma gli basta un piccolo stadio di provincia (o forse ancora meglio un teatro di periferia).