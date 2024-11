La Talpa: un flop dai comunicati entusiastici

Ciò che si sta consumando attorno a La Talpa – Who is the mole, la quarta edizione del reality show che stasera accorperà le ultime tre puntate in un’unica serata e che chiuderà prima del previsto a causa dei bassi ascolti (ma perché non trasferirlo su Italia 1?), è una situazione che ha del paradossale.

Come già anticipato, La Talpa, tornato dopo più di quindici anni con una nuova veste docu-reality, una nuova conduttrice, Diletta Leotta, e promosso su Canale 5, non ha riscontrato i favori del pubblico fin dall’inizio: con la prima puntata, infatti, i telespettatori conquistati sono stati solamente 2.250.000, pari ad uno share del 14%.

Dalla seconda puntata, in poi, il calo, sia in valori assoluti che percentuali, è stato inesorabile: la terza puntata è stata seguita solamente da 1.572.000 telespettatori, con uno share pari al 10,6%.

Sono serviti a ben poco sia il passaggio dal martedì al lunedì dopo la prima puntata che l’introduzione di una striscia pomeridiana su Canale 5, dopo Amici, che ha avuto inizio lo scorso 11 novembre.

Le ultime tre puntate condensate in un unico appuntamento hanno sancito il flop di quest’edizione, un flop che, però, paradossalmente, è stato sempre accompagnato da comunicati entusiastici, anche in occasione del puntatone di stasera.

Con il seguente comunicato, ad esempio, Mediaset ha voluto sottolineare la riuscita della crossmedialità del progetto:

La Talpa ha introdotto un approccio crossmediale nel genere reality, con nuove modalità di racconto in parallelo su Mediaset Infinity e Canale 5. Questo esperimento ha ottenuto ottimi risultati nel consumo web e nelle anticipazioni in streaming, dimostrando il potenziale del progetto multipiattaforma.

Mediaset ha lanciato questa formula moderna per esplorare nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, cercando di intercettare i gusti degli spettatori più giovani e smart. Come ogni progetto innovativo, esperimenti come questo continueranno a evolversi per esprimere al meglio tutto il loro potenziale.

Il riferimento è a La Talpa Detection, format pensato appositamente per Mediaset Infinity, reso disponibile sulla piattaforma lo scorso 7 novembre.

Parte del summenzionato comunicato è stato letto anche al Tg5:

Un racconto in parallelo su Mediaset Infinity e su Canale 5, con ottimi risultati sul web e nelle anticipazioni in streaming.

Per finire, il comunicato entusiastico dopo la prima puntata:

La Talpa – Who is the mole: un successo multimediale. Mediaset è riuscita a rigenerare un format ventennale attraverso la sperimentazione di una formula modernissima, mai tentata prima d’ora da un broadcaster.

E i numeri dell’esordio del reality, sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity, premiano il coraggio di Mediaset e fanno de La Talpa anche un importante successo commerciale.

Il reality, viaggiando in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per tv lineare e streaming on demand, ha sperimentato una formula che ha aperto nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, intercettando i gusti degli spettatori più giovani e smart, target pregiato per gli investitori pubblicitari.

Tutto bello, tutto meraviglioso ma La Talpa, stasera, nei fatti, chiuderà prima.