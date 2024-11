Alessandro Egger è il vincitore de La Talpa 2024. Il modello porta a casa il montepremi di 38 mila euro.

“Ho dato tutto quello che potevo, quello che mi sentivo di dare. Nulla è stato costruito. Ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato sempre con gusto” sono state le sue prime parole dopo la proclamazione.

Il concorrente ha risposto correttamente alle domande del test finale di fatto, indovinando, nel minor tempo, il volto de ‘La Talpa 2024’. Ecco i quesiti che hanno sancito l’eliminazione di Marina La Rosa, quarta classificata.

E’ un uomo o una donna?

Ha gli occhi azzurri o verdi?

Ha esordito in carriera in tv, nella moda o pubblicità?

Vive a Roma o a Milano?

Ha mai avuto un’immunità?

Nella grande prova quale ruolo aveva? Guida vocale o ha svolto il percorso bendato?

Il segno è Vergine, Acquario o Gemelli

Ha dormito al piano di sopra, al piano di sotto o entrambi?

E’ nata negli anni 70, 80, 90?

Durante l’ultima cena aveva di fronte un uomo o una donna?

E’ vegetariana?

Hai mai fatto un talent show?

Nelle grandi prove ha agito ha agito due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte o in ogni grande prova?

Durante il riassunto del percorso all’interno del programma: “Per la prima volta, volevo viere un’esperienza senza troppo calcolarla. Non mi aspettavo di creare un rapporto così profondo con tutti i concorrenti. Inizialmente con Marco Melandri, il mio compagno di stanza, ho condiviso il senso dell’umorismo. Gilles, dall’inizio è stato il mio antagonista. Con lui, ho instaurato il classico rapporto tra fratello maggiore e fratello minore, amore e odio. Poi, altri legami, che ho creato all’interno della casa, sono sicuramente con Orian perché, come me, ama ridere. Il momento più bello? Quello che mi ha portato a capire l’importanza e la bellezza del rapporto con mia mamma. Alla fine, ho capito che non c’è una regola per fare la mamma”.