Il Grande fratello si sposta al martedì e la Talpa va di lunedì. This is me al mercoledì (Retroscena TvBlog)

Da queste colonne lo abbiamo scritto più volte e ci tocca riscriverlo anche stavolta. Perchè il modus operandi dei palinsestari Mediaset ripete ancora la stessa cantilena. Quello che è ormai diventato un ritornello è stato di nuovo intonato nelle stanze del potere (televisivo) della maggiore azienda televisiva privata del nostro paese. Senza girarci troppo intorno, stiamo parlando del Grande fratello e del suo peregrinare nelle varie serate di Canale 5 a dipendenza di quel che Mediaset ha bisogno.

Il Grande fratello, ancora di salvezza dei palinsesti Mediaset

Insomma se qualcuno trema per gli ascolti e se soprattutto quel qualcuno non è un programma qualunque, ecco che parte il ritornello: spostiamo il Grande fratello. Accadrà così anche dal prossimo 12 di novembre, un martedì. In quella serata si sposterà il Grande fratello. Perchè? Semplice, perchè quel giorno Rai1 “recupera” una puntata di Don Matteo 14, che giovedì 14 novembre non potrà andare in onda perchè si giocherà l’incontro di calcio di Nation league Belgio-Italia.

Il Grande fratello si sposta al martedì e la Talpa conquista il lunedì di Canale 5

Martedì 12 novembre avrebbe dovuto andarci La Talpa, che invece si sposterà di lunedì, ovvero l’11 novembre. C’è timore che Don Matteo possa affossare la Talpa (che per altro dovrebbe amare stare sottoterra, ma questo è altro discorso) quindi ecco che la si mette “contro” L’amica geniale 4. Ricordiamo che la Talpa è stata fortemente annunciata dall’amministratore delegato di Mediaset più volte. La Talpa dunque, fino al suo termine, resterà di lunedì e il Grande fratello resterà di martedì. Si accettano scommesse sul fatto che appena si vedrà che la Talpa soccomberà all’Amica geniale, ecco che il GF tornerà nella sua serata canonica, quella del lunedì.

Speciali Amici-Verissimo “This is me” di mercoledì dopo Io canto generation

In tutto questo gli Speciali Amici/Verissimo intitolati This is me, andranno in onda di mercoledì, al termine di Io canto generation, la cui ultima puntata è al momento appoggiata sulla serata di mercoledì 13 novembre. Per altro vi dobbiamo anche dare conto del fatto che si era pure pensato di raddoppiare Io canto generation. Cioè di mandare in onda martedì 5 e mercoledì 6 novembre due puntate dello spettacolo di Gerry Scotti, eventualità che al momento pare essere tramontata. Ma ormai ci possiamo aspettare di tutto.