Amici, arrestato ex ballerino dopo una rissa al Pronto Soccorso

Un grave episodio di cronaca nera, che tocca da vicino il mondo della televisione e vede coinvolto un ex volto del piccolo schermo. Simone Benedetti, ballerino noto al pubblico per aver preso parte alla terza edizione del celebre talent show Amici di Maria De Filippi, è stato arrestato a Roma a seguito di una violenta escalation avvenuta all’interno del pronto soccorso dell’Aurelia Hospital.

I fatti, secondo quanto anticipato dal quotidiano La Repubblica, si sono verificati nella notte tra il 1° e il 2 giugno 2026. L’ex allievo del programma televisivo si trovava nella struttura sanitaria per ricevere le prime cure mediche dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, nel quale era stato investito da un’automobile.

La ricostruzione dell’accusa: le tensioni

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine e riportate dalla stampa, la situazione sarebbe degenerata a seguito di un richiamo da parte del personale sanitario. Benedetti avrebbe trasgredito il divieto di fumo all’interno dei locali dell’ospedale e, di fronte alle legittime rimostranze degli operatori, avrebbe reagito in modo incontrollato.

L’immediato intervento della polizia, allertata per evitare il peggio, non avrebbe placato l’ira dell’ex ballerino, il quale si sarebbe scagliato anche contro gli agenti con frasi d’oltraggio. Nel tentativo di guadagnare la fuga all’esterno della struttura, Benedetti avrebbe infine impattato contro una vettura di servizio prima di essere definitivamente bloccato.

La convalida e la versione della difesa

Il ballerino, davanti all’autorità giudiziaria, ha respinto la ricostruzione dei fatti finora emersa e denunciando, di contro, un presunto uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia, sostenendo di essere stato trascinato a terra e immobilizzato in maniera violenta durante le fasi del fermo.

Le indagini della magistratura dovranno ora fare piena luce sulla dinamica esatta dell’accaduto per accertare le singole responsabilità.