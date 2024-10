E il vecchietto dove lo metto

Dove lo metto non si sa

Mi dispiace, ma non c’è posto

Non c’è posto, per carità

Diceva una vecchia e simpatica canzone di Domenico Modugno dal titolo “Il vecchietto“. Oggi giochiamo con il testo di questo brano per parlarvi della collocazione dei programmi televisivi. Vi avevamo già parlato del bruttissimo termine “appoggiare” che si usa appunto per definire il posizionamento delle varie trasmissioni. Collocazione che poi viene cambiata, spesso e volentieri all’ultimo momento.

Tutto questo per difendere al meglio possibile il tal programma e permettergli di figurare nel migliore dei modi, anche in base a ciò che va in onda sulle altre reti. Quando poi il programma in questione è una novità e vede in campo due primedonne, beh, allora la collocazione diventa importantissima. Le due donne in questione sono la compagna dell’amministratore delegato di Mediaset Silvia Toffanin e colei che assicura il primato al sabato sera televisivo (e nei pomeriggi feriali e festivi) di Canale 5, Maria De Filippi.

Speciale Amici/Verissimo This is me, quando va in onda?

Il riferimento è naturalmente per gli Speciali Amici-Verissimo, che per primo TvBlog vi aveva anticipato ormai mesi fa, dal titolo This is me, di cui si stanno registrando in questi giorni le varie puntate. Si era scritto di una collocazione per questo programma nel sabato sera di Canale 5. Per la precisione sette giorni dopo la finale di Tu si que vales. Ma su Rai1 è in onda, nel pieno del proprio cammino, Ballando con le stelle. Una sfida non facile e sopratutto pericolosa per gli occhi degli “appoggiatori” di Canale 5 e delle due primedonne di cui sopra. Ecco dunque che si fanno strada altre ipotesi.

Tutti pazzi per il mercoledì

Pare che fra le collocazioni prese in considerazione ci sia quella del mercoledì. La serata che attualmente sta ospitando Io canto generation e che in passato ha ospitato gli show, per esempio, di Michelle Hunziker. Una serata ideale per ospitare l’intrattenimento di Canale 5, anche perchè solitamente la rete che le dovrebbe fare più concorrenza, ovvero Rai1, propone film che difficilmente arrivano al 15% di share, oppure gli Speciali di Porta a porta. In quella sera si è rifugiato pure Amadeus con la sua Corrida sul Nove.

Speciale Amici Verissimo verso il mercoledì sera

La prima puntata di Speciale Amici Verissimo potrebbe andare in onda mercoledì 13 novembre in prima serata su Canale 5 subito dopo l’immancabile emissione di Striscia la notizia. Ma in ballo ci sarebbe anche la serata del martedì, ora occupata sempre da un titolo Fascino, ovvero Temptation island. Sarà proprio l’amministratore delegato di Mediaset ha decidere la collocazione finale di questo programma. D’altronde questa non è solo una questione televisiva, ma anche di famiglia, vista la conduttrice.

Appuntamento dunque con Speciale Amici Verissimo, condotto da Silvia Toffanin (ad oggi) a mercoledì 13 novembre 2024, sette giorni dopo il termine di Io canto generation, naturalmente su Canale 5.

Domenico Modugno