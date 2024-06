E’ uno dei marchi di fabbrica dell’intrattenimento stagionale di Canale 5. Prima nel day time e poi nel prime time della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. E’ il talent show più longevo della televisione italiana ed è anche quello che colleziona gli ascolti più alti. E’ anche il programma musicale di questo genere che ha sfornato negli anni i maggiori esponenti della musica leggera nazionale. Insomma sono tanti i meriti e le medaglie appuntate sul petto di Amici, che programma solamente non è più.

Amici al centro del mercato discografico nazionale

Amici di Maria De Filippi è ormai una piccola grande industria televisiva, cui gli ascolti non sono più al centro di tutto ed i cui contenuti sono importanti anche e forse soprattutto per il mondo discografico nazionale. Insomma Amici una fucina di talenti pronti a spiccare il volo nel cielo discografico nazionale. Alla luce di tutto questo si starebbe pensando di proporre nel prossimo autunno televisivo di Canale 5 una produzione collaterale ad Amici.

Un nuovo prime time da una costola di Amici

Anzi per meglio dire si starebbe pensando di realizzare una produzione televisiva da una costola di Amici, aggiungendo fonti esterne al talent show di Canale 5. L’idea che starebbe nascendo sarebbe quella di proporre una manciata di prime serate nel prossimo autunno di Canale 5, si parla di almeno tre. Nel programma in costruzione potremmo vedere alcuni dei talenti usciti negli ultimi anni da Amici, mixandoli con altri cantanti della musica leggera nazionale. Il tutto in una specie di mash-up televisivo che accosti i ragazzi usciti da Amici, con gli altri cantanti italiani, proponendo duetti e altre collaborazioni musicali, che vadano ad unire due mondi.

La richiesta dell’editore a Maria di realizzare una nuova prima serata

Ma come nasce tutto ciò? Canale 5 avrebbe chiesto a Maria De Filippi di sfornare alcune nuove prime serate, per rimpolpare gli ascolti di un prime time, esclusi appunto i prodotti Fascino e il GF, piuttosto claudicante. E Santa Maria De Filippi, a cui Piersivlio Berlusconi ormai si affida sempre di più per sfondare il mitico muro del 20% di share in prime time, ha deciso di aiutarlo ancora, qualora non bastasse quello che già gli garantisce, ideando queste nuove prime serate. Ma per fare questo pare che Maria abbia chiesto aiuto proprio alla famiglia di Piersilvio. D’altronde lei stessa, fra il quotidiano di Uomini e donne, più il sabato sera di Tu si que vales, è già ampiamente in video.

Silvia Toffanin alla conduzione

Alla conduzione di queste serate speciali sarebbe stata chiamata infatti Silvia Toffanin che debutterebbe in un varietà in prima serata seriale, dopo l’ormai pluriennale esperienza nel day time con il talk show tutto interviste di Verissimo. Vedremo dunque se questo progetto andrà avanti e come verrà confezionato. Al momento le intenzioni sarebbero davvero queste, per uno show che potrebbe essere la vera novità dell’intrattenimento autunnale di Canale 5.