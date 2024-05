Come partecipare ai casting di Amici 24? Tutte le modalità per prendere parte ai provini della prossima edizione del talent show di Canale 5

Amici 24: al via i casting

Durante la finale del serale di ‘Amici’, sono stati aperti ufficialmente i casting di ‘Amici 24‘ in partenza, in autunno, su Canale 5 con Maria De Filippi.

Per partecipare ai provini della nuova edizione del talent show di canto e ballo, bisogna recarsi sul sito di Wittytv.it e compilare il form. Ad inizio pagina appare il seguente messaggio: “Durante l’iscrizione ti verranno richiesti: CODICE FISCALE, 2 FOTO (FRONTALI, UNA IN PRIMO PIANO E UNA A FIGURA INTERA) E UN TUO VIDEO. Deve essere un video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione. In bocca al lupo!”

Come partecipare ai casting di Amici 2024

Tra i dati richiesti per prendere parte alla fase preliminare del programma, nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e provincia di residenza, professione, titoli di studio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, social (Instagram, Facebook, Youtube), la categoria per cui ci si presenta, gli anni di studio della materia.

Dopo una preselezione, si devono incrociare le dita sperando di essere ricontattati per sostenere il vero e proprio provino a Roma durante la stagione estiva.

Nel fratttempo, l’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi, al termine della finalissima dello scorso sabato (che ha incoronato Sarah Toscano), ha voluto ringraziare la conduttrice ed ideatrice del programma del sabato sera di Canale 5 per i risulti dell’ultima puntata che ha registrato un ascolto medio di 4.484.000 spettatori, con il 31.82% di share:

“Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset”

Appuntamento a settembre con ‘Amici 24’.