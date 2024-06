Amici: le coppie dell’ultima edizione che stanno ancora assieme

E’ terminata, da qualche settimana, la ventitreesima edizione di ‘Amici‘. Con la vittoria di Sarah Toscano, si è concluso il serale del talent show di Canale 5 ma non la curiosità dei telespettatori sulle carriere e gli amori nati all’interno della scuola. Ed è proprio la vincitrice a catalizzare l’attenzione del pubblico da casa. La cantante, ospite, qualche weekend fa di ‘Verissimo’, ha smentito di essere innamorata di Holden: “All’inizio ci siamo parlati di meno perché lui è un ragazzo molto riservato, poi ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto che abbiamo tante affinità. Oggi abbiamo stretto un bellissimo rapporto”

Speranze di flirt, spente sul nascere, anche dal giovane cantautore, nello stesso salotto di Silvia Toffanin: “So che molti tifano per la coppia, mi dispiace deludere qualcuno ma siamo solo amici. Siamo legati, c’è un grande rispetto reciproco, ma è un rapporto di amicizia. Sono solo, non c’è nessuna storia. Sono concentrato sul mio percorso, sono tranquillo e sereno”.

Prosegue a gonfie vele, la storia d’amore tra Petit e Marisol Castellanos. I due innamorati non appaiono, spesso, sui social, per i rispettivi impegni lavorativi post Amici ma sono più uniti che mai.

“Ringrazio Maria, la produzione, i vocal coach, i professori e la dolce e, soprattutto straordinaria, @marisolcastellanos_ per essermi stata accanto e per avermi fatto capire cosa significhi amare.

Oggi sono pronto a dare il meglio di me.

Ci vediamo in giro… Ti tah”

Non c’è un ritorno di fiamma, almeno al momento, tra Mida e la ballerina Gaia. Le parole dell’interprete di ‘RossoFuoco’ non lasciano spazio ad altre interpretazioni: “Della storia con lei rimane tutto il bello. Quello è un posto in cui le emozioni si vivono tanto e l’amore è sempre bello da vivere. Rimane del bello, rimane nel cuore e non posso che portarmelo dietro per sempre. Fuori mai dire mai. Sì, la vita è imprevedibile. Adesso però io sono bombardato di cose nuove, di emozioni, di tante cose da fare. Devo trovare un attimo il mio equilibrio”. La danzatrice napoletana è stata vista, dai fan, durante l’instore di Mida a Napoli.

Dedica social, di qualche giorno fa, di Ayle nei confronti di Lucia Ferrari per il compleanno festeggiato lo scorso 27 maggio. L’amicizia speciale si sta trasformando in qualcosa di più importante?