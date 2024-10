Inizia a prendere realmente forma lo speciale Amici-Verissimo annunciato nella scorsa presentazione dei palinsesti Mediaset, qualche mese fa. Oggi infatti sono iniziate le registrazioni per le puntate in prima serata che vedremo a partire da sabato 23 novembre su Canale 5. Dunque, come sarà strutturato lo speciale e che titolo avrà?

A rispondere a queste domande ci ha pensato il sito Superguida tv che ha scritto nero su bianco le anticipazioni di ciò che vedremo tra un mese esatto.

Attenzione! Se non siete amanti dello spoiler, vi consigliamo di non proseguire con la lettura!

Come si chiama lo speciale Amici-Verissimo in onda su Canale 5

Lo speciale, innanzitutto, si intitolerà This is me svolgerà al teatro 8 degli studi Elios in Roma, a condurlo sarà Silvia Toffanin e avrà per protagonisti gli artisti (cantanti e ballerini) nati dalla scuola più celebre del piccolo schermo.

Non solo, ad alternarsi ai nomi dei talenti, anche ospiti musicali che daranno vita a duetti con i cantanti.

Cantanti, ballerini e ospiti della prima puntata

Nella prima puntata vedremo i cantanti Petit, Mida ed Emma Marrone mentre per il ballo Isobel, Marisol e Giuseppe Gioffrè (quest’ultimo anche giudice al serale). Lato ospiti vedremo Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred de Palma, Ava e Villabanks.

Le esibizioni della prima puntata

L’inizio della prima puntata vedrà presente anche Maria de Filippi che in un secondo momento cederà lo studio a Silvia Toffanin che guiderà la trasmissione fra esibizioni ed interviste, nello stile di Verissimo. All’interno anche filmati che ripercorreranno la storia dei talenti di Amici dentro la scuola.

Le esibizioni vedranno Emma impegnata in un medley dei suoi successi e duetti con Fabri Fibra e Baby Gang. Tra i brani Apnea, Vita lenta, In Italia ed Hangover.

Mida duetterà con Villabanks e Ava in Rossofuoco e Bacio di Giuda

Petit invece canterà Mammamì con SLF e Fred de Palma, ma anche Tornerai e il suo ultimo singolo Lingerie.

Giuseppe Gioffrè e Isobel daranno spettacolo con il ballo.

Spazio anche ai giochi, una sfida prevede che Silvia Toffanin dovrà narrare un aneddoto divertente su uno dei due sfidanti e l’altro dovrà indovinare se è vero o falso. Chi perde dovrà gettare un bicchiere d’acqua in faccia all’altro. Isobel e Marisol saranno le prime a sfidarsi, seguite poi da Petit e Mida. A vincere è stato Petit, così si evita il bicchiere d’acqua in faccia.

La prossima registrazione – secondo quanto riporta Superguida tv – è prevista per martedì 22 ottobre.