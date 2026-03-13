Le novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via il 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione. Tra ingressi anticipati, nuove “spie” e sorprese in arrivo, la stagione promette colpi di scena e grandi dinamiche.

Quando inizia il Grande Fratello Vip, la data ufficiale e i rumors sulle “spie”

Il countdown per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. Il 17 marzo, la celebre casa più spiata d’Italia tornerà sotto la guida di Ilary Blasi, che prenderà le redini di un programma che, anche quest’anno, promette di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo.

Tuttavia, già da settimane, i riflettori sono puntati su anticipazioni e indiscrezioni, alimentando un fermento che si fa sempre più intenso.

Le novità e le sorprese della nuova edizione

Il reality sembra voler giocare d’anticipo, non solo grazie a un cast che si preannuncia ricco di volti noti e dinamiche scoppiettanti, ma anche con alcune scelte strategiche che non passano inosservate.

Tra i temi più discussi c’è sicuramente la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista, con un cachet che ha suscitato più di qualche commento.

La sua figura rappresenta un cambio di rotta rispetto alle edizioni passate, e si attende con curiosità la sua interazione con i concorrenti e gli altri membri del cast.

Nel frattempo, le sorprese non si fermano. Si parla infatti di un ingresso anticipato nella Casa di quattro concorrenti: Adriana Volpe, Ibiza Althea, e Raul Dumitras, che prenderanno piede nel reality già questo venerdì.

Una mossa che, oltre a suscitare interesse, sembra voler spingere l’hype verso la prima puntata, cercando di mantenere alta l’attenzione fin dal primo minuto.

Un altro elemento che ha acceso la curiosità è l’arrivo di due “spie” tra i concorrenti, una trovata che, purtroppo o per fortuna, è diventata un marchio di fabbrica del programma.

Questi osservatori segreti, la cui identità resta ancora misteriosa, avranno il compito di monitorare i comportamenti e le interazioni dei partecipanti, per poi riportare il tutto agli autori.

La presenza di queste “talpe” potrebbe rivelarsi una delle dinamiche più intriganti di questa edizione, seppur non si sappia se il pubblico o i concorrenti saranno informati della loro esistenza fin da subito.

E come se non bastasse, il cast potrebbe non essere ancora del tutto definito. Voci insistenti parlano di ulteriori ingressi a sorpresa, tra cui quelli di Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, e Francesco Faraoni, pugile dal carattere forte e deciso. Non si esclude neanche che nuovi volti provenienti dal mondo dello spettacolo possano fare la loro comparsa nella Casa per scompaginare gli equilibri.

Tra questi, i più quotati sono la ballerina Francesca Tocca, ex compagna di Raimondo Todaro, e Lorenzo Spolverato, volto noto della passata edizione, che potrebbe ritornare insieme alla sua attuale compagna Lucia Ilardo.