Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello 2024 – 2025: “Ho dato la conferma”

Poche settimane fa, il nostro Hit aveva annunciato il bis di Cesara Buonamici sulla poltrona di opinionista del ‘Grande Fratello‘. Intervista, oggi, sabato 10 agosto 2024, dal ‘Corriere della Sera’, la giornalista del Tg5 ha confermato la propria presenza nella squadra del reality di Canale 5 accanto ad Alfonso Signorini:

“Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini”

Uno dei volti di punta del Tg5 ha rinnovato la stima per Mediaset, l’azienda che, in questi anni, ha valorizzato il suo multiforme talento:

“Ho ricevuto proposte che non ho mai accolto. E ne è valsa la pena: in questa azienda ho sempre goduto di grande libertà e soddisfazione. Pier Silvio mi ha rinnovato la stima facendomi fare i 3 giorni di dirette quando è morto il papà. Mi ha fatto sentire di famiglia”

Salvo ripensamenti dell’ultima ora, la Buonamici dovrebbe restare l’unica opinionista del programma proseguendo la linea editoriale di un intrattenimento leggero con l’inserimento di volti provenienti dal telegiornale (come accaduto anche nel caso di Dario Malltese che, quest’anno, ha affiancato Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ di Vladimir Luxuria).

In queste ore, sono anche fioccate autocandidature (vero o presunte) per affiancare il mezzobusto del Tg5 come Emanuele Filiberto di Savoia o la veterana Karina Cascella: “A dire il vero ho subito puntato a quel ruolo quando ho incontrato gli autori. Non so quali dinamiche ci siano dietro alla scelta degli opinionisti. Ultimamente hanno puntato su figure più professionali come Cesara Buonamici e Dario Maltese. Loro sono due giornalisti di tutto rispetto”.

Ma si sa… oggi più che mai… squadra che vince non si cambia.