Grande Fratello Vip, la prossima edizione si farà. Il promo con Ilary Blasi è stato lanciato sui social e sul piccolo schermo, ma resta ancora massimo riserbo sul cast: un’attesa, tra indiscrezioni e smentite, che spiazza gli appassionati del reality.

Grande Fratello Vip, il cast è ancora un rebus: smentite illustri e qualche rifiuto dell’ultim’ora complicano i piani di Mediaset

Il Grande Fratello Vip sta per tornare: nuova avventura, complici di un tempo. Un altro anno con il reality più longevo della televisione italiana al centro dei palinsesti. Al timone ci sarà sempre Ilary Blasi che, dopo lo scandalo Signorini, ha ripreso in mano le redini di un programma che conosce a menadito e l’ha resa (in un passato non troppo lontano) popolare. Insieme a lei tornano anche le opinioniste di grido: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima sempre più al centro delle strategie televisive di Cologno Monzese, se consideriamo anche la prossima conduzione de L’Isola dei Famosi.

Prima edizione del format completamente in esterna, con la conduttrice impegnata in loco, a differenza delle precedenti stagioni dove la padrona di casa (Veronica Gentili, ora fissa a Le Iene) era in diretta da Milano con i naufraghi in collegamento. L’anticipazione sulle location, offerta da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, non è l’unica novità per Selvaggia Lucarelli che si prepara ad essere protagonista televisiva insieme alle colleghe. Stesso discorso per Cesara Buonamici che conserva la scrivania al TG5 e settimanalmente sarà presente al GFVip.

Ilary Blasi al GFVip: nuova avventura, vecchia squadra di lavoro

Squadra che vince non si cambia, dunque, a modificare qualcosa però dovrà pensarci la produzione. Se lo zoccolo duro della trasmissione è rimasto lo stesso, anche per via del successo crescente della passata edizione, servirà innovazione e curiosità per quel che riguarda il cast. I concorrenti del GFVip, nello specifico, dovranno essere all’altezza della fama del programma. Una trasmissione che lo scorso anno, dopo qualche difficoltà di assestamento, è tornata a toccare quota 17% di Share. Talvolta anche oltre.

Dopo 365 giorni, però, è lecito partire con aspettative differenti: il GFVip arrivava dal caos Signorini e aveva bisogno di assestarsi. Senza contare, poi, che la versione nip con Simona Ventura non aveva brillato. Ci è voluto un po’ dunque per ripotare il format sulla retta via degli ascolti. Attualmente, però, a missione compiuta, è necessario riconfermare quanto di buono raccolto. Allora puntare su un cast più particolareggiato è il primo punto all’ordine del giorno e anche il più complicato da portare a termine. Il promo lancio della muova edizione è stato lanciato, con qualche riferimento a Unica di Ilary Blasi, il contenitore Netflix che ha avuto un riscontro importante su piattaforma.

Il cast è ancora un enigma

Non c’è ancora la data di partenza, ma il GFVip si farà anche quest’anno. Con chi? La risposta alla domanda più naturale è ancora senza risposta. Ci sono tante indiscrezioni, che si possono trovare all’interno di alcuni settimanali, e nessuna conferma: da Valeria Marini a Sylvie Lubamba passando per Justine Mattera, poi c’è il nome di Aldo Baglio. Interessante, anche per i suoi trascorsi e la carriera comica che ha fatto, ma difficile da raggiungere.

La trattativa per arrivare a un accordo sembra essere piuttosto articolata e attualmente in salita. Chi invece ha rispedito l’invito a partecipare al mittente sono state due personalità che avrebbero potuto cambiare, in meglio, la prossima edizione: Gabriel Garko e Rocco Casalino. Uno è un ex concorrente del programma con un recente passato nella politica, l’altro è il volto di punta delle soap di Canale 5. Recentemente lo abbiamo visto in Colpa dei Sensi, accanto alla collega Anna Safroncik.

No di Gabriel Garko e Rocco Casalino

Immaginarlo all’interno del GFVip avrebbe fatto impazzire i fan e raddoppiato gli ascolti. Non c’è stato accordo, né tantomeno margine per trattare, con l’interprete che ha smentito categoricamente qualunque tipo di discorso in tal senso. Vuol dire che, quando Mediaset si è presentata per sondare il terreno, Garko ha risposto no grazie chiudendo a qualsiasi ipotesi di partecipazione. Dunque, il prossimo GFVip rischia di non avere jolly a disposizione: nessuna presenza catalizzatrice, in grado di spostare gli equilibri di ascolto, eccezion fatta per la conduttrice e le opinioniste.

Le quali, però, non sono dentro la casa. Restano fuori e possono incuriosire una volta a settimana con i loro siparietti. È necessario e prioritario trovare qualcuno che attiri gli appassionati. Le selezioni sono in corso e non trapela nulla, ma l’indiscrezione sulla “grande fuga” di alcuni nomi è concreta. La produzione attende un assalto dell’ultimo momento: arrivare a un nome tanto ambìto quanto inaspettato.

Un nome a sorpresa

Ecco perché prosegue il massimo riserbo senza nessuna conferma ufficiale. L’enigma resta, così come la curiosità. L’eco di qualche no eccellente potrebbe intaccare una grande macchina organizzativa che non si arrende e non reagisce alle possibili fughe di notizie. Le polemiche, così come i rumors, sono alla base di un reality come questo. Il nome a sorpresa, però, deve uscire quanto prima. Altrimenti l’attributo vip di fronte alla scritta Grande Fratello comincia a pesare un po’ troppo.