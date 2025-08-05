Grande Fratello 2025, Simona Ventura rompe le regole? Ecco chi vuole nella Casa: spunta l’indiscrezione che fa tremare Mediaset

Simona Ventura sarà alla guida del Grande Fratello 2025: l’annuncio è stato dato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi che si è detto entusiasta di aver riportato l’iconica conduttrice nella scuderia Mediaset. Nonostante gli ascolti bassi dell’ultime stagioni l’AD non ha nessuna intenzione di rinunciare allo storico reality, ma verranno apportati dei cambiamenti. Il GF sarà diviso in due parti e avrà una durata più corta. Simona condurrà la versione nip, che andrà in onda in autunno e durerà fino a Dicembre: ci saranno solo concorrenti sconosciuti, ma con un vissuto personale che possa coinvolgere il pubblico.

Diversamente Il Grande Fratello Gold è in programma per la Primavera, sarà guidato da Signorini, ma secondo quanto ha riferito Berlusconi andrà in onda solo se la lista dei vip sarà adeguata. Saranno ammessi solo personaggi noti per il loro meriti, e non solo perché popolari in rete. Insomma il reality si faranno, ma solo rispettando alcune regole imposte dai vertici di rete, regole che a quanto pare non potranno essere derogate.

Eppure in questi giorni Simona Ventura avrebbe manifestato il desiderio di avere tra gli inquilini della casa alcuni volti non proprio sconosciuti. La conduttrice, visto il successo di Temptation Island, che ha ottenuto ascolti share impressionanti, starebbe pensando di fare entrare nella casa del GFnip alcuni ex fidanzati o anche tentatori e tentatrici che si sono distinti e che hanno ottenuto l’attenzione dei media. Non è noto a quali personaggi la conduttrice sia interessata, tuttavia il rumors appare molto insistente.

Simona Ventura apre la porta del GF agli ex di Temptation Island

I protagonisti dell’ultima edizioni di Temptation Island sono persone comuni, non affatto addentrate nel mondo dello spettacolo, ma grazie al reality hanno ottenuto una certa popolarità e oggi hanno un vasto seguito sui social. Elementi questi che non li riterrebbero adatti per il Grande Fratello, secondo quanto stabilito dall’AD di Mediaset.

“Simona Ventura e il Grande Fratello avrebbero buttato gli occhi su Temptation Island. Al momento l’intenzione è quella di non voler rompere la solenne promessa di avere un cast composto solo ed esclusivamente da nip”, così ha postato l’esperto tv Lorenzo Pugnaloni che è certo che la conduttrice sia pronta a sfidare Berlusconi e a convincerlo a legittimare la convocazione al reality riservata ad alcuni volti di Temptation Island.

GF Nip, chi tra i personaggi di Temptation Island potrebbe entrare nella casa?

I nomi quotati ad entrare nella casa del Grande Fratello Nip, tra quelli di Temptation Island. sono diversi. Tra questi Rosario, ma anche Sonia e Alessio. E ancora Valerio, che oggi sta frequentando la single Ari. Sembrano esclusi dalla lista Sarah, che a quanto pare avrebbe accettato il trono di Uomini e Donne.

Anche l’ex tentatore Flavio, che si è distinto nel programma, sarebbe stato convocato dalla redazione del daytime di Maria De Filippi e avrebbe accettato il trono, abbandonando anche la sua carriera nel calcio. Certo è che per ora sono solo rumors e non ci sono dichiarazioni ufficiali.