Mina pubblica Vento di Passione: omaggio a Pino Daniele con il video ufficiale girato da Ferzan Ozpetek

Mina fa uscire il singolo Vento di Passione per omaggiare Pino Daniele e Giorgia. Il video ufficiale della canzone è curato da Ferzan Ozpetek con Luca Argentero protagonista.

Mina torna a cantare e lo fa con un singolo particolarmente accattivante. Si tratta di Vento di Passione, brano eseguito da Pino Daniele con la collaborazione di Giorgia. Una coppia vocale che ha fatto emozionare generazioni, Mina vuole rendere omaggio al talento di questi due cantautori molto preparati e con voci straordinarie. Infatti la cover della canzone di Pino Daniele finisce nell’ultimo album della cantante dal titolo: “Dilettevoli inedite eccedenze” in uscita il prossimo 9 ottobre 2026.

Il risultato è particolarmente emozionante, se contiamo anche il video ufficiale di quello che musicalmente corrisponde a un pezzo di storia. La regia del contributo è affidata a Ferzan Ozpetek che, come protagonista del corto, sceglie Luca Argentero con cui è impegnato sul set del suo ultimo film “Nella gioia e nel dolore”. I fan accolgono bene l’iniziativa, ma i commenti sono divisivi per alcuni aspetti. Qualcuno avrebbe preferito un altro brano, stando ai feedback, Pino Daniele resta unico e non va toccato.

Mina rende omaggio a Pino Daniele

Giorgia interviene nel corso di una disputa social asserendo: “Mina non si discute mai, questo è un brano straordinario a cui lei ha reso omaggio nel migliore dei modi”. Tutto finito o quasi perchè la canzone – anche grazie a Mina – è tornata in rotazione sulle piattaforme facendo riscoprire a moltissimi sonorità sopite. Persino la Rai ha mostrato al TG1 il video ufficiale con Luca Argentero.

Segno che la cantautrice, anche se non torna in tv, riesce sempre e comunque a far parlare di sè grazie al suo talento. Ora l’appuntamento è per il 9 ottobre 2026, ma le premesse sembrano già essere quelle giuste tra applausi e qualche polemica. Sottofondo ideale quando si vuole continuare a lasciare il segno, un acuto alla volta. Il canto suscita sempre un Vento di Passione che Mina intende alimentare ancora.