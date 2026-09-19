TvTalk torna nel pomeriggio di Raitre: la trasmissione con Mia Ceran riparte dal 26 settembre 2026

TvTalk torna nel pomeriggio di Rai3 a partire dal prossimo 26 settembre 2026. Alle ore 15.00 Mia Ceran e i suoi ospiti, con la collaborazione di Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta, commenteranno le scelte televisive della stagione tra interviste e approfondimenti.

Gli analisti sono pronti, anche la conduttrice scalda i motori e prepara le schede per i primi riscontri di stagione. TvTalk è pronto a tornare su Rai3. Il programma dedicato all’analisi e al confronto dei formati televisivi ritrova la propria collocazione abituale. Al timone della trasmissione c’è sempre Mia Ceran, che ha raccolto l’eredità della conduzione da Massimo Bernardini, troviamo poi analisti e analiste pronte a pungolare gli ospiti di puntata.

L’obiettivo è sempre lo stesso: capire in che modo sta cambiando la televisione e quali sono le nuove tendenze da tenere d’occhio. In studio ci saranno anche personalità campione, le selezioni sono partite – a tal proposito – in estate: ogni settimana verranno “ingaggiate” due persone differenti. Non sono analisti esperti sul piano televisivo, si tratta semplicemente di fruitori del piccolo schermo. Appassionati che descriveranno i programmi visti durante la settimana secondo il loro criterio e le sensazioni che hanno riscontrato.

TvTalk nel sabato pomeriggio di Rai3

Un modo per avere a disposizione un riscontro live dell’utente medio. Presenti, in qualità di co-conduttori, anche Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta. A turno, poi, troveremo i diversi opinionisti che diranno la propria sui formati in circolazione mostrando particolare attenzione per le scelte comunicative di quel personaggio televisivo piuttosto che un altro. Anche rispetto al parterre di ospiti a disposizione settimana dopo settimana.

Dal 26 settembre 2026 la televisione e le sue sfumature torneranno a essere messe sotto la lente d’ingrandimento. Ore 15.00 su Raitre con particolare attenzione anche a RaiPlay, dove sarà possibile ritrovare le puntate intere del programma e rivedere – volendo – le interviste più interessanti. Mia Ceran ha già condiviso il promo ufficiale della trasmissione sui social, in pieno stile Retveet, manca solo la presenza del pubblico. Per quella, però, ci vorrà ancora qualche giorno. Poi il sabato pomeriggio di Rai3 tornerà a essere a tutto schermo.