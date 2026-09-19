Domenica In riparte con Laura Pausini: Mara Venier mette a segno il primo “colpaccio” della stagione

Dal promo alla realtà, Mara Venier è pronta a ripartire con Domenica In: la celebre trasmissione di Raiuno arriva alla 51° edizione e le prerogative del formato sono le stesse. Far trascorrere agli italiani una giornata di festa anche sul piccolo schermo tra interviste, ospiti importanti e sorprese di vario genere. Venier torna al timone della trasmissione dopo aver affermato che sarebbe stata l’ultima volta, per lei, lo scorso anno.

Ormai questo è diventato un rituale che si protrae nel tempo, quasi come se fosse una sorta di liturgia scaramantica. Su cui, per altro, viene basato anche il lancio promozionale del programma con la fortunata canzone di Vasco Rossi, “Io sono ancora qua”, in sottofondo. Da una star all’altra, il 27 settembre 2026 per la prima puntata di stagione gli autori del programma con il placet della “zia” più famosa della televisione italiana hanno trovato l’accordo con Laura Pausini.

Domenica In ritorna nel pomeriggio di Raiuno

L’interprete musicale di Faenza sarà ospite del programma per raccontarsi e magari svelare in anteprima qualche novità. Venier aveva infatti preteso e ottenuto dei cambiamenti importanti nel corso del fortunato contenitore. Le particolarità da scoprire, puntata dopo puntata, non mancheranno. Intanto è possibile affermare che, rispetto all’anno scorso, cambia la squadra di complici della domenica: ci saranno ancora Enzo Miccio e Tommaso Cerno, chi invece esce definitivamente di scena è Teo Mammucari.

Lo showman ha avuto qualche difficoltà la passata stagione e ha, dunque, preferito cambiare prospettiva di lavoro. Dovrebbe tornare, televisivamente parlando, con Lo Spaesato. Il programma che ha fatto fortuna, in termini di Auditel, su Raidue ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla data e lo sviluppo di una nuova edizione del format. Tornando a Domenica In, invece, ci saranno anche interviste con persone comuni e collegamenti con le case degli italiani.

Laura Pausini ospite speciale

Sarà una trasmissione dalle molteplici sfumature che alternerà momenti di riflessione, intrattenimento con uno sguardo alla politica e alla stretta attualità. Insomma tutti i colori della cronaca con la cordialità di Mara Venier che saprà districarsi abilmente tra i vari registri e momenti della puntata.

L’appuntamento, dunque, è a partire dal 27 settembre 2026 alle 14.00. Ogni domenica la trasmissione sarà disponibile anche on demand grazie a RaiPlay. Su piattaforma gli utenti troveranno anche le singole interviste in pillole, compresi i momenti con Laura Pausini. L’ospite più attesa di questa partenza stagionale.