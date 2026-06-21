Domenica In, la svolta di Mara Venier: Tommaso Cerno resta, ecco i due volti pronti a stravolgere il programma

Rivoluzione in arrivo a Domenica In! Mara Venier conferma Tommaso Cerno ma cambia la squadra: spuntano due nomi big per il cast, mentre per Alberto Matano i piani della Rai sono del tutto diversi. Ecco tutte le novità sulla prossima stagione

Il futuro di Domenica In comincia a delinearsi sulla base delle prime manovre per la stagione televisiva 2026/2027. La permanenza di Mara Venier alla guida dello storico contenitore festivo di Rai 1, ufficializzata dopo lo scioglimento delle riserve da parte della conduttrice, farà da preludio a una parziale ristrutturazione del format e del gruppo di lavoro che ha caratterizzato l’ultima annata.

Le linee guida del restyling: la posizione di Tommaso Cerno e le defezioni

La linea editoriale della prossima edizione prevede una revisione della formula multipresenza sperimentata di recente. Tra i punti fermi della nuova programmazione aziendale si registra la stabilizzazione di Tommaso Cerno. Il giornalista, responsabile dei segmenti focalizzati sull’approfondimento politico e di attualità, ha incassato il rinnovo della fiducia da parte della dirigenza di Viale Mazzini e della stessa conduttrice, assicurandosi la permanenza nel cast.

In senso opposto si muovono invece le posizioni degli altri co-conduttori dell’ultima stagione. Appare compromessa la conferma di Teo Mammucari, la cui parabola nel programma si è interrotta anzitempo con l’assenza dalle ultime due puntate del ciclo appena concluso. Anche la presenza del wedding planner Enzo Miccio viene indicata in forte dubbio, allineandosi alla volontà della produzione di ridurre la rosa dei titolari fissi per tornare a una conduzione più centralizzata.

Le ipotesi per i nuovi ingressi e il quadro dei palinsesti Rai

La ridefinizione degli equilibri interni esclude, almeno nell’immediato, il coinvolgimento strutturale di Alberto Matano. Il giornalista rimarrà saldamente ancorato alla conduzione quotidiana de La Vita in Diretta e risulterebbe parzialmente assorbito dallo studio di un nuovo progetto destinato alla prima serata del mercoledì, uno scenario che ne complica l’inserimento nel pomeriggio domenicale.

Per coprire le caselle lasciate libere dalle preannunciate defezioni, le indiscrezioni d’ambiente segnalano due profili in cima alle preferenze della rete: Bianca Guaccero e Pino Strabioli. Le due figure, speculari per competenze e percorso artistico all’interno dei canali Rai, rappresentano i candidati principali per supportare Mara Venier nella transizione verso un modulo di spettacolo più istituzionale e meno frammentato, in attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti