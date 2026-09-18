Affari Tuoi, la partita di Jessica tra rimprovero di De Martino, commozione e ascolti in calo

Una gara partita male, passata per il consiglio della madre non ascoltato e chiusa con un momento di forte emozione, legato al ricordo dello zio scomparso. Jessica è uscita con 30mila euro, ma la serata ha lasciato un retrogusto amaro anche al programma, ancora in difficoltà nel confronto con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Jessica dall’Emilia-Romagna, partenza in salita: i premi più alti saltano subito

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 17 settembre 2026 è stata Jessica, concorrente dell’Emilia-Romagna, arrivata in studio con il pacco numero 20 e con la madre al suo fianco. L’inizio, però, è stato dei peggiori.

Nel giro di pochi tiri sono usciti dal tabellone i premi più pesanti: prima i 100mila euro, poi i 200mila euro. Stefano De Martino ha provato a tenere in piedi la partita con il suo tono leggero, tra incoraggiamento e battuta.

“Non ci facciamo impressionare”, il senso del suo intervento, per riportare Jessica dentro il gioco. Ma nello studio milanese l’aria era già cambiata. Lei sorrideva, la madre la seguiva con attenzione. Poche parole, molti sguardi.

Cambio pacco, Martina Miliddi e i no al Dottore

Dopo quell’avvio complicato, Jessica ha accettato il cambio pacco proposto dal Dottore: via il numero 20, dentro il pacco numero 11. Una scelta che non era casuale, come avrebbe raccontato più avanti, perché legata a un ricordo di famiglia e in particolare allo zio scomparso. Poco dopo è arrivata una delle sorprese della serata: nel pacco lasciato non c’era una cifra, ma la cosiddetta “ballerina”, interpretata da Martina Miliddi, sempre più presente nelle nuove dinamiche del programma.

Con i 300mila euro ancora in gioco, Jessica ha poi rifiutato la prima offerta del Dottore, da 25mila euro. La madre l’ha sostenuta, senza però forzarla. È arrivata quindi una seconda proposta, questa volta da 30mila euro, e anche quella è stata respinta. Sul tabellone restavano due pacchi blu e quattro pacchi rossi. Una situazione delicata, certo, ma non ancora compromessa. Almeno fino alla scelta successiva.

Il consiglio della madre ignorato, il rimprovero di De Martino e i 30mila euro finali

La partita è girata quando Jessica ha deciso di non seguire il consiglio della madre sul pacco da aprire. Ha scelto da sola. E dentro quel pacco c’erano proprio i 300mila euro, l’ultimo grande premio rimasto. La reazione di Stefano De Martino è arrivata subito, ma senza cattiveria: un rimprovero sorridente, quasi da famiglia. Le ha fatto capire che, forse, stavolta ascoltare la mamma sarebbe stata una buona idea. “Te l’aveva detto”, il senso della battuta, mentre in studio si mescolavano risate e delusione.

Nel finale, Jessica si è trovata davanti a due possibilità molto lontane: 200 euro da una parte, 75mila euro dall’altra. Il Dottore ha offerto ancora 30mila euro e la concorrente, questa volta, ha scelto la prudenza: ha accettato. La chiusura, però, ha preso una piega più intima. Raccontando il legame con il numero 11 e con lo zio che non c’è più, Jessica ha portato in studio un’emozione vera. De Martino si è fermato, l’ha ascoltata e ha parlato dei segnali della vita, del dolore e di quei dettagli che tornano quando meno te lo aspetti. Una pausa breve, ma sentita.

Affari Tuoi cambia pelle: più varietà, Milano e la sfida persa con La Ruota della Fortuna

La puntata arriva in una fase delicata per Affari Tuoi, tornato dopo la pausa estiva con diverse novità e con una concorrenza molto forte nell’access prime time. Il programma, secondo quanto emerso nelle ultime settimane, si è trasferito a Milano, una scelta legata anche al desiderio di Stefano De Martino di restare più vicino al figlio Santiago, nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Sono cambiati anche cast e ritmo: Thanat e Lupo hanno lasciato la trasmissione, mentre Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno trovato più spazio. Ne è uscito un Affari Tuoi più vicino al varietà, con momenti comici e inserti di spettacolo accanto al gioco dei pacchi.

Non tutti, però, sembrano aver seguito con lo stesso entusiasmo questa svolta. Il programma ha sempre funzionato su un equilibrio semplice: la storia del concorrente, la tensione delle cifre, il rapporto con il Dottore. Se il contorno cresce troppo, il rischio è che il cuore del gioco si veda meno. Anche gli ascolti raccontano una partenza difficile: secondo i dati riportati, Affari Tuoi è sceso dal 22,4% dell’esordio al 18,9%, mentre La Ruota della Fortuna su Canale 5, condotta da Gerry Scotti, ha continuato a rafforzare il suo pubblico. La partita di Jessica, tra errore, commozione e premio finale, ha ricordato cosa il programma sa ancora fare bene. Ora resta da capire quale strada prenderà davvero.