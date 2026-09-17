Grande Fratello Vip al via: quanto guadagnano davvero conduttrice, opinioniste e concorrenti della nuova edizione

Riparte il GfVip e, in attesa di sapere come andrà, un piccola certezza già c’è: il costo di opinionisti, conduttrice e concorrenti per Mediaset.

Il Grande Fratello Vip riparte questa sera in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e un cast di volti noti pronti a entrare nella Casa. Ma, come accade a ogni nuova edizione, oltre alle dinamiche del reality torna anche la domanda più concreta: quanto guadagnano davvero conduttrice, opinioniste e concorrenti?

Grande Fratello Vip al via: i cachet dietro la Casa

La nuova edizione del Grande Fratello Vip riparte con il solito carico di attesa, curiosità e trattative rimaste lontane dalle telecamere. Il programma di Canale 5 resta uno dei format più seguiti della tv commerciale italiana. Non solo per quello che succede tra i concorrenti, ma anche per i soldi che girano attorno alla permanenza nella Casa.

I cachet ufficiali non vengono comunicati da Mediaset, come succede di norma per i contratti televisivi. Negli anni, però, tra interviste, ricostruzioni giornalistiche e indiscrezioni, si è formata una griglia abbastanza chiara. Non una tabella certa, quindi. Più una fotografia credibile. La regola, spiegano gli addetti ai lavori, è semplice: più un volto porta pubblico, discussione e riconoscibilità, più il compenso sale.

Ilary Blasi alla conduzione: quanto può valere una puntata

Al centro della nuova stagione c’è Ilary Blasi, tornata alla guida del reality di Canale 5 dopo anni di cambi alla conduzione e ritocchi alla formula.

Secondo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi anni, mai confermate dall’azienda, il suo compenso sarebbe intorno ai 25 mila euro a puntata. Moltiplicando la cifra per l’intera stagione, il totale potrebbe avvicinarsi ai 650 mila euro, in base al numero effettivo di serate previste in palinsesto. Sono stime, non dati contrattuali. Ma restano in linea con i compensi attribuiti di solito ai volti di punta della prima serata, soprattutto quando il programma richiede dirette lunghe, gestione dei concorrenti, prontezza e capacità di tenere insieme racconto televisivo e tensione social. «

Il conduttore non presenta soltanto, regge la macchina», ha confidato un autore televisivo parlando del peso di questi ruoli.

Opinioniste e concorrenti: la forbice dei compensi più discussi

Accanto alla conduzione, una parte importante del budget riguarda le opinioniste. Per Selvaggia Lucarelli, secondo quanto riportato da Fanpage e poi ripreso da Libero, sarebbe circolata un’offerta molto alta, indicata da alcune ricostruzioni in circa 35 mila euro a puntata. Anche qui, nessuna conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Per Cesara Buonamici, invece, le stime pubblicate sono più prudenti: diverse testate hanno parlato di una fascia tra 10 e 14 mila euro a puntata, prendendo come riferimento i cachet attribuiti in passato ad altre opinioniste del programma, da Sonia Bruganelli a Orietta Berti. Il punto è chiaro: nel nuovo Grande Fratello Vip, l’opinionista non è più una presenza di contorno. È parte del racconto.

Poi ci sono i concorrenti, il vero motore del reality. Qui la forbice è larga. L’ex gieffina Micol Incorvaia ha raccontato in passato che i compensi possono partire da circa 1.000 euro a settimana, per poi salire in base alla notorietà, alla forza mediatica e alla capacità del personaggio di creare storie. Per i volti meno conosciuti la cifra resta più bassa; per nomi più forti può arrivare a diverse migliaia di euro a settimana. Tra le ricostruzioni più discusse ci sono un accordo da circa 350 mila euro per Alessandra Mussolini e una fascia tra 7 e 12 mila euro a settimana per Adriana Volpe. Su edizioni passate sono circolate anche stime da 3 mila euro a settimana per Tommaso Zorzi, circa 9 mila per Wilma Goich e fino a 10-20 mila euro settimanali per Elisabetta Gregoraci, con possibili accordi extra legati a ospitate o clausole specifiche. Numeri non ufficiali, va ricordato. Ma utili a capire il mercato.

Montepremi, beneficenza e dopo-reality: dove si gioca il vero guadagno

Il vincitore del Grande Fratello Vip porta a casa un montepremi da 100 mila euro, ma ne incassa direttamente la metà: gli altri 50 mila euro vengono devoluti in beneficenza a un’associazione scelta dal primo classificato. È una formula ormai nota, che separa il premio finale dal compenso settimanale riconosciuto ai concorrenti durante la permanenza nella Casa. Il confronto con il Grande Fratello Nip rende bene la distanza: per i partecipanti non famosi si è parlato negli anni di circa 50-80 euro al giorno, quindi poche centinaia di euro a settimana. Di fatto, un altro campionato.

Il vero affare, però, spesso comincia quando le luci della Casa si spengono. La permanenza nel reality può trasformarsi in contratti televisivi, ospitate, collaborazioni radiofoniche, campagne social e sponsorizzazioni. Alcuni ex concorrenti sono riusciti a costruire una carriera lunga, altri si sono fermati a una popolarità breve, consumata nel giro di pochi mesi. È qui che si misura il valore reale dell’esperienza: non solo nel bonifico settimanale, ma nella capacità di restare spendibili dopo la finale. Dentro la Casa si guadagna. Fuori, spesso, si decide tutto.