Sky ottiene i diritti degli Europei di Calcio 2028: i dettagli dell’offerta

Sky conferma la sua filosofia anche in Italia: il claim è chiaro. La casa dello sport. Le aspettative, in tal senso, non vengono disattese: l’azienda ha una vasta offerta sportiva con particolare attenzione al calcio giocato, ma anche alla formula uno e alla MotoGp. Senza contare le altre competizioni estere. Dal basket all’atletica con attenzione talvolta anche al football americano. La Serie A non è in esclusiva, quella spetta a DAZN, ma tre partite a turno più tutta la Serie B sono di Sky. Oltre alla Premier League, alla Ligue1 e la Bundesliga.

L’impresa televisiva ha scelto, volontariamente, di concentrarsi sulle coppe: in esclusiva infatti troviamo le principali coppe europee, dalla Champions all’Europa League passando per la Conference, a cui vanno aggiunti gli scontri degli Europei di Calcio. La competizione, che si terrà nel 2028, prevede nello specifico 51 partite. Sky le trasmetterà tutte, 24 delle quali in totale esclusiva. Un viaggio tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda per un mese, precisamente dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

Sky conquista l’esclusiva degli Europei di Calcio 2028

Ora tocca agli Azzurri di Mancini approdare nella competizione più attesa. Sky attende e nel frattempo prepara format dedicati e approfondimenti che accompagneranno il torneo. Ai diritti in esclusiva degli Europei vanno aggiunti quelli della Nations League 2026/2027. Contesto sportivo che riguarda da vicino la Nazionale Azzurra con la maxi sosta delle prossime settimane. Tutte le sfide su Sky, incluse quelle della Nations League Finals, che si terranno a giugno 2027.

Ci sarà poi una finestra dedicata agli incontri più importanti di qualificazione a Euro 2028. I vertici dell’azienda esprimono grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Un’altra occasione per accattivare i consumatori e magari convincere qualche abbonato. Sky non è solo la casa dello sport, anche l’offerta di cinema e serie tv è molto ricca – con i contenuti on demand a fare da plus in un programma già fitto – gli eventi sportivi però restano un catalizzatore sociale non indifferente.

La casa delle coppe

Caressa, Bergomi e gli altri colleghi di Sky Sport si preparano ad affrontare un’altra grande manifestazione da protagonisti. Alle notti di Champions, Europa e Conference League, si aggiungono quelle degli Europei 2028. Se saranno o meno notti magiche lo dirà il campo. Ogni riferimento a Roberto Mancini e la Nazionale Italiana di Calcio non è puramente casuale.