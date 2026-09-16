Radio Rai prepara la nuova stagione: conferme e novità del palinsesto 2026/2027

RadioRai, inizia la nuova stagione. Le scelte di palinsesto sono state comunicate allo Stadio Olimpico di Roma tra grandi novità e qualche conferma importante: tutti i nomi che andranno in onda.

Il Servizio Pubblico torna protagonista anche in radio. La Rai è pronta a tentare di sbaragliare la concorrenza anche nell’etere radiofonico con un palinsesto rinnovato per un’altra stagione importante tra grandi ritorni e qualche novità. Ci sono anche le conferme più attese, ma Radio Rai intende effettuare cambiamenti specifici per cercare di andare incontro agli utenti. La presentazione della nuova offerta è stata fatta con tutti i volti più conosciuti all’interno dello Stadio Olimpico.

Grandi voci per una grande cornice fra sport, intrattenimento e informazione di qualità. I direttori delle varie emittenti hanno sottolineato che l’obiettivo è arrivare a ottenere una copertura capillare rispetto agli eventi e alle ricorrenze importanti di un calendario sempre più fitto. Il mondo cambia e si evolve anche il modo di raccontarlo radiofonicamente. Arriviamo, dunque, all’offerta attuale di contenuti radio previsti dal Servizio Pubblico: si comincia con Un Giorno da Pecora su Radio1.

RadioRai, come cambia il palinsesto

Qui già troviamo il primo cambio in cabina di conduzione: fuori Geppi Cucciari, dopo anni di onorato servizio, dentro Nancy Brilli. Il motivo dello switch è dovuto agli impegni della conduttrice sarda, la quale – ha scritto sui social – non poteva essere presente a tutte le puntate. Fattore che negli altri anni agli editori andava bene, mentre per la stagione in corso hanno preferito puntare su una presenza più assidua. Radio2, invece, tra le principali novità al femminile annovera l’approdo di Elenoire Casalegno – dal lunedì al venerdì pomeriggio – con Casa Radio2. Da segnalare anche il ritorno di Andrea Delogu, sulle frequenze Rai, con Red Carpet in onda dal 21 Settembre 2026. L’orario previsto è dalle 18.00 alle 19.30.

Non c’è ancora una data ufficiale per il ritorno in diretta di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio con La Pennicanza, ma il programma è stato comunque annunciato con il plauso della dirigenza di Viale Mazzini che vede il formato come uno dei contenuti di punta anche per sponsor e partnership. Caterpillar, invece, cambia la conduzione: arrivano Filippo Solibello e Cinzia Bancone dopo l’addio di Massimo Cirri e Sara Zambotti. I due hanno lasciato RadioRai per divergenze con l’attuale reggenza dirigenziale. Confermati Lillo e Greg con 610: il programma di Radio2 cambia, però, la co-conduzione. Assieme al duo comico romano ci sarà Ema Stokholma che raccoglie l’eredità di Carolina Di Domenico approdata a RadioCapital con Pier Ferrantini per condurre Capital Circus.

Conferme e novità

Stokholma sarà anche al centro della trasmissione Radio2 Social Club con Luca Barbarossa al timone e tanti ospiti. In questo format a salutare è stato Andrea Perroni per dedicarsi a tempo pieno a Tale e Quale Show. Tra le novità troviamo Generazione Radio2 condotto da Federico Vespa, figlio di Bruno, Barty Colucci e Camilla Ferranti. Uno specchio sulle tendenze giovanili e non solo che racconterà il Paese tra vizi e virtù. I nuovi contenuti annoverano anche Impronte: un format sul mondo degli animali condotto da Claudia Conte reduce da La Mezz’Ora Legale.

Segue Confessioni di Vittoriana Abate che punterà tutto sulle conversazioni con protagonisti delle istituzioni, dello spettacolo e della cultura italiana. La Scelta, ogni lunedì alle 23.30, analizzerà la storia della comunicazione politica in Italia a partire dalle elezioni politiche del 1948 a oggi. La conduzione è affidata Francesca Capannolo e al sondaggista Luigi Crespi. Ci sarà anche Le Stagioni del Gusto, uno spazio dedicato alla cucina italiana dopo essere stata insignita patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Nuova stagione in arrivo

RaiRadio3 avrà anche Nessuno Escluso, condotto da Ilaria Sotis, che racconterà la genesi e lo sviluppo della nostra Costituzione. Cultura e intrattenimento on air, senza dimenticare costume, società e politica. RadioRai riparte di slancio per una nuova stagione ricca di contenuti.