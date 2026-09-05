Geppi Cucciari lascia Un Giorno da Pecora: “Mi mancherà tantissimo, ci ritroveremo ne sono sicura”

Geppi Cucciari saluta il pubblico di Rai Radio 1. La nota conduttrice non farà più parte de Un Giorno da Pecora. La decisione non è sua, ma dell’azienda che ha preferito mettere una collega al suo posto. Nello specifico Nancy Brilli. Il motivo? Ragioni editoriali, questo è quello che è stato comunicato alla Cucciari, la quale però non dimentica di salutare gli affezionati. Un lungo post social il suo, in cui ripercorre gli undici anni in radio tra ricordi, aneddoti e ringraziamenti.

Sempre in ottica della trasparenza, rinnova l’appuntamento con Splendida Cornice e gli spettacoli teatrali che porterà avanti nel corso dell’anno. La vedremo, nello specifico, anche al cinema con il film tratto dallo spettacolo di Mattia Torre (che l’ha vista protagonista sui più importanti palchi d’Italia) dal titolo Perfetta. Insomma, un anno pieno per la celebre comica e conduttrice che vive con il massimo dell’energia un’altra stagione piena di scadenze e appuntamenti.

Geppi Cucciari lascia Un Giorno da Pecora

La radio non ci sarà per un po’: lei tuttavia ha specificato “Se avessero voluto sarei tornata”. Quello che ha impedito, nel racconto della presentatrice si intuisce questo, la riconferma sarebbe stato il tempo di permanenza negli studi. Gli impegni reiterati non permettevano alla donna di essere presente in ogni puntata radiofonica. Aspetto che avrebbe pesato enormemente secondo le scelte dei vertici Rai. Dunque squadra che vince si cambia.

Cucciari ascolterà la trasmissione radiofonica da casa e lascia aperta una piccola finestra per il futuro: “Ci ritroveremo, ne sono sicura”. Il riferimento potrebbe essere agli altri appuntamenti che vedranno protagonista l’interprete e conduttrice sarda, oppure è un rimando proprio alla radio con progetti precisi in cantiere. Nulla è confermato, radiofonicamente parlando, al momento.

Rai Radio 1 ripartirà da una nuova voce di riferimento per quanto riguarda Un Giorno da Pecora, ma non è da escludere, magari più avanti nel tempo, una ricollocazione di Cucciari altrove. Sempre rispetto all’etere radiofonico. Una pausa imposta la sua che non mette limiti ad alcun tipo di sfida professionale. Per lei la luce rossa si spegna, ma solo momentaneamente.