Dritto e Rovescio riparte da Matteo Salvini: Del Debbio intervista il Vicepremier del Governo Meloni
Dritto e Rovescio torna in prima serata su Rete4 con Paolo Del Debbio alla conduzione. L’inizio di stagione vedrà il Vicepremier Matteo Salvini protagonista di un’intervista esclusiva.
La prima serata di Rete4 torna ad arricchirsi con informazione e approfondimento. I colori della cronaca e dell’attualità sono affidati a Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio torna al centro della prima serata dell’emittente con interviste, dibattiti e analisi sull’attuale situazione politica, economica e sociale del Paese. Si ricomincia con le stesse prerogative della stagione passata. Approfondimento e scambio dialettico di pensieri, opinioni e riflessioni con gli esponenti più rilevanti della scena attuale.
A livello politico, economico, sociale e culturale. La prima intervista importante di questa nuova stagione, per Dritto e Rovescio, è al Vicepremier Matteo Salvini. L’uomo è al centro degli attuali equilibri di partito fra le grandi manovre in Via Bellerio per il futuro della Lega e i diktat del Governo Meloni nell’annata della campagna elettorale. Nel 2027 si torna a votare, ma Salvini nello specifico non parlerà soltanto di propaganda e priorità politiche.
Dritto e Rovescio torna con Matteo Salvini ospite
Il Vicepremier affronterà anche discorsi legati all’attuale situazione dei trasporti in Italia: il caro benzina e il futuro prossimo degli automobilisti italiani. Insomma Dritto e Rovescio torna in grande spolvero per cercare di riordinare le priorità della politica italiana e non solo, con spazio ai cittadini per suggestioni e prospettive che dovranno riassumere l’epoca che stiamo vivendo. Del Debbio, oltre al Vicepremier Matteo Salvini, potrà vantare un parterre politico d’eccezione: Simone Leoni (Forza Italia), Michele Gubitosa (M5S) e Davide Faraone (IV). L’appuntamento è in prima serata su Rete4 per un’altra stagione da protagonista.
Dritto e Rovescio, infatti, arriva dal trend positivo che lo ha visto totalizzare tra il 5 e il 7% di Share nei mesi scorsi. L’obiettivo è tornare ai picchi dell’8,5% che ne fanno una delle trasmissioni più apprezzate dell’emittente con una lente d’ingrandimento sulla scena politica e sociale dell’Italia che cambia. Anche grazie a determinati riscontri fra talk show e informazione di qualità. L’ultima parola spetta ai telespettatori.