Dritto e Rovescio riparte da Matteo Salvini: Del Debbio intervista il Vicepremier del Governo Meloni

La prima serata di Rete4 torna ad arricchirsi con informazione e approfondimento. I colori della cronaca e dell’attualità sono affidati a Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio torna al centro della prima serata dell’emittente con interviste, dibattiti e analisi sull’attuale situazione politica, economica e sociale del Paese. Si ricomincia con le stesse prerogative della stagione passata. Approfondimento e scambio dialettico di pensieri, opinioni e riflessioni con gli esponenti più rilevanti della scena attuale.

A livello politico, economico, sociale e culturale. La prima intervista importante di questa nuova stagione, per Dritto e Rovescio, è al Vicepremier Matteo Salvini. L’uomo è al centro degli attuali equilibri di partito fra le grandi manovre in Via Bellerio per il futuro della Lega e i diktat del Governo Meloni nell’annata della campagna elettorale. Nel 2027 si torna a votare, ma Salvini nello specifico non parlerà soltanto di propaganda e priorità politiche.

Dritto e Rovescio torna con Matteo Salvini ospite

Il Vicepremier affronterà anche discorsi legati all’attuale situazione dei trasporti in Italia: il caro benzina e il futuro prossimo degli automobilisti italiani. Insomma Dritto e Rovescio torna in grande spolvero per cercare di riordinare le priorità della politica italiana e non solo, con spazio ai cittadini per suggestioni e prospettive che dovranno riassumere l’epoca che stiamo vivendo. Del Debbio, oltre al Vicepremier Matteo Salvini, potrà vantare un parterre politico d’eccezione: Simone Leoni (Forza Italia), Michele Gubitosa (M5S) e Davide Faraone (IV). L’appuntamento è in prima serata su Rete4 per un’altra stagione da protagonista.

Dritto e Rovescio, infatti, arriva dal trend positivo che lo ha visto totalizzare tra il 5 e il 7% di Share nei mesi scorsi. L’obiettivo è tornare ai picchi dell’8,5% che ne fanno una delle trasmissioni più apprezzate dell’emittente con una lente d’ingrandimento sulla scena politica e sociale dell’Italia che cambia. Anche grazie a determinati riscontri fra talk show e informazione di qualità. L’ultima parola spetta ai telespettatori.